Groningen kapt de komende tijd 27 zieke kastanjebomen

Dinsdag is de zaag gezet in een kastanje in het Noorderplantsoen in de stad. Daar staan nog drie, die omgaan. In totaal heeft de gemeente Groningen ruim zestienhonderd kastanjes in beheer, waarvan zestig procent is aangetast door de kastanjebloedingsziekte.

'Die worden niet allemaal gekapt', zegt Henk Jan Hofman, boomspecialist bij de gemeente Groningen. 'Dat gebeurt pas, als de kans bestaat dat de boom omwaait of er takken afbreken.'

Zieke bomen in kaart gebracht

De kastanjebomen van de gemeente Groningen worden eens in de drie maanden gecontroleerd. Zieke bomen worden in kaart gebracht en worden goed in de gate gehouden.

Proeven om de ziekte te bestrijden

De gemeente Groningen werkt samen met de Wageningen Universiteit aan een remedie tegen de kastanjebloedingsziekte. 'Het gaat om een proef waarbij er isolerende dekens om de stam worden gelegd. En de lucht onder de dekens wordt verwarmd tot een graad of 40', legt Hofman uit. 'De bacterie die de ziekte veroorzaakt kan slecht tegen warmte en we hopen zo de bomen te beschermen. Het gaat om een proef en later moet blijken of deze aanpak werkt.' Verder loopt er een proef met allicine, een stofje uit knoflook, dat de infectie mogelijk tegengaat.

Op de plek van de gekapte kastanjes, worden nieuwe bomen geplant. Maar dat zullen geen kastanjebomen worden. 'Een rode beuk of een walnoot, denk ik', zegt Henk Jan Hofman.

