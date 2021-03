Zo stemde de provincie Groningen bij de Tweede Kamerverkiezingen

In de Sint-Franciscuskerk in de Oosterparkwijk in Stad worden de stemmen geteld (Foto: ANP)

D66 neemt de plaats in van de VVD als grootste partij in de provincie Groningen.

Dat is de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 2021, met 90,7 procent van de getelde stemmen.

De VVD krijgt meer stemmen dan vier jaar geleden en is in veel gemeenten de grootste partij. Toch gaat D66 er met de meeste stemmen vandoor: 54.483 stemgerechtigde Groningers kleurden een D66-vakje rood; 52.543 deden dat bij de VVD.

Groningen is de enige provincie in ons land waar de VVD niet de grootste partij is geworden.

Forum stijgt, links levert in

Vrijwel alle andere partijen leveren in onze provincie in, op Forum voor Democratie na. De partij van Thierry Baudet wint terrein met 18.164 stemmen. Dat is 3,6 procent meer vergeleken met de vorige Kamerverkiezingen.

Opvallend is het verlies van de SP en GroenLinks, geheel in lijn met de landelijke trend. In Veendam, Midden-Groningen en Oldambt was de SP vier jaar geleden nog het grootst, maar de partij staat die plek nu af aan de VVD.

GroenLinks krijgt rake klappen. De partij van Jesse Klaver wist in 2017 in onze provincie 44.073 stemmen te behalen tegenover 23.099 stemmen nu, 6,6 procent van het totaal.

Weinig beweging is er bij de PvdA. De partij krijgt onder leiding van Lilianne Ploumen 8,9 procent van de stemmen, een halve procent meer dan tijdens de vorige verkiezingen.

Volt groeit in Stad, PVV blijft in het zadel

Grootste stijger in de gemeente Groningen is Volt, een nieuwe pro-Europese partij die relatief veel jonge kiezers trekt. De partij krijgt daar 5,5 procent van de stemmen en staat daarmee naast het CDA en de PVV.

De PVV weet in onze provincie veel terrein te behouden. De partij is opnieuw het grootst in Westerwolde, Pekela en Stadskanaal. In laatstgenoemde gemeente werd in 2017 het CDA nog de grootste partij.

Het CDA levert in, net als in de rest van het land. De partij was eerder ook het grootst in het Westerkwartier, maar moet ruilen met de VVD. Het CDA krijgt 8,6 procent van het totaal aantal stemmen.

Opkomstpercentage

Het opkomstpercentage tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in de provincie Groningen ligt dit jaar met 76,5 procent lager dan vier jaar geleden: toen was dat 81,3 procent.

De uitslagen per gemeente:

- Stadskanaal kiest: PVV wint, VVD groeit en SP levert flink in

- Het Hogeland kiest: CDA behoudt eerste plek, FvD grootste stijger

- Veendam kiest: VVD wint, SP levert fors in

- Oldambt kiest: VVD en PVV winnen ten koste van SP

- Midden-Groningen kiest: Winst VVD, D66 en FvD ten koste van SP

- Groningen kiest: D66 wint, Volt haalt 5,5 procent van de stemmen

- Westerkwartier kiest: CDA niet langer de grootste

- Eemsdelta kiest: VVD voert versplinterd landschap aan, FvD grootste stijger

- Westerwolde kiest: VVD rukt op, PVV blijft de grootste

- Pekela kiest: PVV blijft de grootste, SP levert in

Lees ook:

- Alles over de verkiezingen