Leek is enthousiast over experiment om sneller met uitslagen te komen

Op de verkiezingsavond zelf werden de stembiljetten op de stembureaus alleen op partijniveau geteld. Daar rolde een voorlopige uitslag uit. Vervolgens zijn alle stemmen van de gemeente naar Sportcentrum Leek gebracht. Een nieuwe ploeg vrijwilligers telt daar donderdag de stemmen op kandidaatniveau.

De stemmen worden donderdag in Leek op kandidaatniveau geteld. (Foto: Niels Timmerman/RTV Noord)

‘Het voordeel is dat je ’s nachts snel met een uitslag kunt komen. We weten dan hoeveel stemmen er per partij zijn uitgebracht. In de ochtend komen frisse mensen de stemmen nog eens tellen’, zegt burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier.

'Wij zijn heel tevreden'

Hij pleit ervoor om deze wijze van tellen landelijk in te voeren. ‘Wij zijn heel tevreden. Het werkt bovendien goed in coronatijd. Hoe mooi is het dat je met inachtneming van alle maatregelen de stemmen in zo'n grote hal kunt tellen? Dat gebeurt normaal gesproken in alle hectiek in een kleine ruimte ’s nachts.’

Een vrijwilliger met een vraag steekt een rood vlaggetje omhoog. (Foto: Niels Timmerman/RTV Noord)

Greetje Buiter is projectleider verkiezingen van de gemeente Westerkwartier. Zij vergelijkt de afgelopen periode met een militaire operatie. De sporthal in Leek is met rood-wit lint verdeeld in vakken. Vrijwilligers die de stemmen tellen, komen die ‘telzones’ niet uit. Hebben ze een vraag? Dan steken ze een rood vlaggetje omhoog. Leden van het stembureau komen dan helpen.

Slapeloze nachten

‘Als je ziet wat we allemaal hebben moeten regelen’, zegt Buiter. ‘We hadden natuurlijk te maken met briefstemmen, maar de stembureaus moesten ook aan nieuwe eisen voldoen vanwege corona.’

Het extra pakket aan regels zorgde voor de nodige hectiek, met als hoogtepunt de verkiezingsavond zelf. ‘Ik heb 2,5 uur geslapen’, zegt de projectleider. ‘We hopen vandaag om vijf uur klaar te zijn. Dus dan duik ik vanavond vroeg mijn bed in.’

