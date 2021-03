Ondiep Dokkumer Diep wordt uitgebaggerd voor betere bereikbaarheid Lauwersmeer

De watersporters trokken aan de bel omdat geregeld schepen aan de grond liepen in de belangrijke vaarroute tussen de Friese wateren en het Lauwersmeer.

Anco van den Heuvel van Rijkswaterstaat: 'Het uitbaggeren van het Dokkumer Diep stond voor vorig jaar al op de agenda, maar door omstandigheden kwam het er niet van. Daarom doen we het nu,, voordat het vaarseizoen begint. We denken eind deze week de klus te hebben geklaard.'

Bekijk hier hoe de werkzaamheden eraan toe gaan:

Schepen liepen vast

In de druk bevaren vaarweg liepen volgens het Watersportverbond geregeld schepen aan de grond. Enkele weken geleden trok de organisatie aan de bel.

Vooral de grotere, diepliggende schepen die de staande mastroute varen stuitten op problemen in het diep en bij het eilandje Senneroog.

Cees van Roon van de watersportersorganisatie is blij dat Rijkswaterstaat al zo snel tot actie overgaat: 'Dat is goed nieuws voor de vaarrecreatie en de jachthaven in het Lauwersmeergebied. Zo kunnen we het seizoen met een gerust hart beginnen.'

Het Dokkumer Diep (Foto: Jan Been\RTV Noord)

Slib wordt afgevoerd

Volgens Van den Heuvel wordt over de hele lengte van het Dokkumer Diep tussen de 800 en 1100 kuub slib gebaggerd. Dat gebeurt door een graafmachine op een ponton. 'Het slib voeren we af naar een aantal diepe putten die in de bodem van het Lauwersmeer zitten. Die zijn ooit gegraven voor zandwinning.'

'De normale diepte van de vaargeul is drieënhalve meter, maar nu baggeren we tot drie meter tachtig. We hopen we weer een paar jaar vooruit te kunnen', zegt Van den Heuvel.

'De geul is straks in ieder geval breed genoeg zodat twee schepen elkaar zonder problemen kunnen passeren. Na het baggeren gaan we kijken of de betonning van de vaargeul nog een aanpassing behoeft.'

