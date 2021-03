Wolvenmeldpunt op zoek naar getuigen van 'Groningse' wolf

Het Wolvenmeldpunt Nederland van de Zoogdierenvereniging is op zoek naar getuigen, die een wolf hebben zien lopen in Oost-Groningen.

Op een filmpje dat op Facebook is geplaatst is te zien hoe de wolf tussen Bellingwolde en Blijham een weg oversteekt. Volgens Glenn Lelieveld van het Wolvenmeldpunt is de kans groot dat de wolf in de eerste helft van maart in Oost-Groningen door meerdere mensen is gespot.

De wolf is gespot tussen Bellingwolde en Blijham (Gr) Friesland kan de hekken sluiten.. #BoerenOnderElkaar 👍🏻✔️ www.boerenonderelkaar.nl 👕 🛒 Posted by Boeren Onder Elkaar. on Monday, March 15, 2021

‘Het is duidelijk te zien dat het om een echte wolf gaat’, zegt Lelieveld over het filmpje. ‘De manier van lopen, de lengte van de poten en de staart, het wit om de ogen: dit is een wolf.’

‘Je kan zien dat het dier niet relaxed is’ vervolgt hij. Hij is aan het galopperen, dat kost veel energie, meer dan een gewone draf. Hij wil daar zo snel mogelijk weg.’

Lelieveld is op zoek naar mensen die de wolf hebben gezien, omdat hij wil weten hoe ze dat hebben ervaren. ‘Er is volgens mij een groot verschil tussen de enge verhalen over wolven op bijvoorbeeld de sociale media, en wat getuigen daadwerkelijk voelden toen ze een wolf tegenkwamen.’

Volgens Lelieveld zal het aantal ontmoetingen tussen mensen en wolven de komende tijd toenemen, omdat de wolf steeds verder oprukt. 'We hebben sinds 2015 in Nederland al 31 wolven geïdentificeerd, onder meer aan de hand van genetisch materiaal. We hebben niet alle meldingen kunnen verifiëren, waarschijnlijk zijn het er meer geweest.'