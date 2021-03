Ploegleider Stam: 'We gaan nog een hoop plezier beleven aan Lonneke Uneken'

Lonneke Uneken stak haar vinger niet op toen de vraag gesteld werd of ze de slotetappe van de Healthy Ageing Tour wilde winnen. Ze zal ongetwijfeld gedacht hebben dat andere ploeggenoten meer in aanmerking kwamen voor de zege op de VAM-berg. Ze won wel. De manier waarop was heroïsch.

Een week later heeft de Veendamse na haar glorieuze etappewinst al weer twee koersen achter de rug. Bij de GP Oetingen op zondag deed ze het rustig aan en eindigde op bijna drie minuten van de winnares in de staart van het peloton. Woensdag legde ze beslag op de dertiende plaats in Nokere-Koerse, maar verzette veel werk om de vlucht van ploeggenote Amy Pieters tot een succes te maken.

Neusje voor de koers

Ploegleider Danny Stam van SD Worx geniet elke keer met volle teugen van de manier van koersen van Uneken. 'Haar overwinning in de slotetappe van de Healthy Ageing Tour bewijst dat we op de goede weg zijn. Ik had het niet verwacht. Ze heeft een neusje voor de de koers, is fysiek sterk en qua ontwikkeling is ze al heel ver ondanks haar nog jonge leeftijd. We gaan nog een hoop plezier aan haar beleven. Het zal me niet verbazen als ze dit seizoen nog een paar goede uitslagen rijdt' vertelt Stam.

Ze vindt me soms helemaal niet aardig als ik een training op de VAM-berg op het programma zet Renate Groenewold, trainster en coach Lonneke Uneken

Op termijn kopvrouw

Uneken kwam vorig jaar binnen bij de zeer succesvolle formatie van Stam. De ploeg domineert in alle wedstrijden en het moet gek lopen als er geen renster meedoet om de overwinning. In het kort komt het er op neer dat de beste vrouw in koers uitgespeeld wordt. 'Het nadeel van een ploeg als deze is wel dat iedereen kan winnen. Maar dat kan niet altijd. Lonneke snapt dat wel. Ze denkt aan het ploegbelang en is leergierig. Ze heeft één doel en dat is topwielrenster worden. Ik zie haar op termijn zeker als kopvrouw.' Stam ziet bij Uneken veel overeenkomsten met Chantal van den Broek-Blaak. 'Chantal is ook een hele sterke rensters en had vroeger ook van dit soort uitschieters.'

Tankje wel leeg

Die opvatting wordt gedeeld door Renate Groenewold. De oud-schaatsster begeleidt Uneken nu drie jaar. 'Ze heeft op een 'Blaak-manier' huisgehouden op de VAM-berg. Ik heb enorm trots zitten kijken. Wat mij het meest verbaasde was dat ze motor van de kopgroep was. Ze bloeit op als het slecht weer is. Het was een extreem goede rit van haar, al was het tankje wel goed leeg.'

Het zal me niet verbazen als ze dit seizoen nog een paar goede uitslagen rijdt Danny Stam, ploegleider SD Worx

'Lon' is als een spons

Groenewold speelde een belangrijke rol op het moment dat er twee ploegen het Groningse wielertalent wilden inlijven. Ze maande Uneken vooral tot rust en stelde haar de vraag hoe ze haar eigen ontwikkelingsproces voor de komende jaren zag. 'Ze zit nu op de beste plek. Ze kan heel veel leren van de meiden en het is natuurlijk een team waar je heel graag voor wilt rijden. 'Lon' is als een spons die alles tot zich neemt. Bovendien is ze superintelligent in haar doen en laten. Daarbij komt nog dat het heel mooi is voor haar dat Blaak en Van der Breggen volgend seizoen bij de ploeg betrokken blijven nadat ze gestopt zijn.' stelt Groenewold.

Stam: 'Chantal en Anna zijn nu al mentor voor de andere rensters. Dat is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de jonge meiden. Je moet leren topsporter te worden.'

Niet aardig

Groenewold probeert Uneken voortdurend te prikkelen. 'Ze moet uitgedaagd worden, al is ze niet vies van trainingen. Het afgelopen jaar hebben we ook de baan er een beetje bijgepakt. Vooral om op de weg sterker te worden. De keus om het schaatsen op een laag pitje te zetten hebben we ook samen gemaakt. Het fijne is dat ze heel reflectief is en goed te motiveren is. Ze vindt me soms helemaal niet aardig als ik een training op de VAM-berg op het programma zet. Maar na haar overwinning van vorige week zei ze wel dat ze blij was dat ik haar daar vaak heb laten trainen.' zegt Groenewold over de succesvolle samenwerking.

Sterren achter de naam Uneken

Met de etappezege in de Healty Ageing Tour heeft Uneken de eerste horde genomen naar een mooie loopbaan als wielrenster. Haar naam blijft voor altijd aan de gedenkwaardige etappe op de VAM-berg verbonden. In voorbeschouwingen op wedstrijden wordt ze genoemd en krijgt ze sterren achter haar naam om de favorieten aan te duiden. 'In onze structuur is het heel belangrijk om jonge wielrensters te beschermen. Het is allemaal heel erg professioneel. Voor Lonneke geldt dat we gewoon verder gaan met het programma dat we voor haar uitgestippeld hebben. Maar ik weet nu ook dat we haar kunnen uitspelen. Dat had ik 1,2,3 nog niet verwacht, al was in de winter al te zien aan haar waarden dat ze grote progressie maakte,' licht Stam toe.

Vinger opsteken

Groenewold heeft sterk de indruk dat Uneken de sleutel heeft gevonden tot succes. In haar eigen geheugen gaat ze terug naar 2004 toen ze wereldkampioene schaatsen werd. Het was voor haar een drempel want in de jaren daarna volgden nog meer successen met onder andere Olympische medailles. 'Ik denk dat deze grote overwinning in het koppie van Lonneke wel veel gaat doen. Elke sporter heeft bevestiging nodig. Ik geloof wel dat ze nu durft aan te geven dat ze wil winnen. Die status heeft ze nu wel. Het team zal niet gek opkijken als ze haar vinger opsteekt.'

