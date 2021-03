Zoutwaterbad K.P Zijl zit met handen in het grijze haar: ‘Voortbestaan komt in gevaar’

Het Zoutwaterbad K.P Zijl in Loppersum bestaat al sinds 1933, maar als niemand zich aanmeld als vrijwilliger kan dit zomaar één van de laatste seizoenen zijn.

‘We hebben al meerdere oproepen gedaan om vrijwilligers te werven, maar krijgen hier geen reactie op. Iedereen in Loppersum vindt dat het zoutwaterbad moet blijven, maar niemand is zich ervan bewust dat het ongelofelijk veel werk met zich meebrengt. Het bad is belangrijk voor de leefbaarheid, saamhorigheid en plezier in het dorp. We willen daarom ook dat het kan blijven bestaan’, vertelt Bronts.

K.P Zijl Zoutwaterbad in Loppersum (Foto: RTV Noord\Leonie Kort)

Sterke handen

Het bad heeft zo’n veertig vrijwilligers. ‘Dat klinkt veel, maar iedereen wordt steeds ouder en het gros van de mensen is niet meer in staat om bepaalde klussen te doen. Voor het leeghalen, schoonmaken en vullen van het zwembad hebben we bijvoorbeeld sterke handen nodig, dat wordt steeds minder.’

Niet alleen voor het onderhoud van het bad zoekt Bronts naar vrijwilligers, maar ook voor het groenonderhoud, om toezicht te houden en kassawerkzaamheden. ‘Het gras moet gemaaid worden, de toegangsbewijzen gecontroleerd en natuurlijk hebben we ook mensen nodig om ijs en lekkers te verkopen in de kantine. Verder zijn ook toezichthouders heel erg belangrijk, we willen natuurlijk dat iedereen hier veilig kan komen zwemmen’, zegt badmeester Ina Olthof.

Het bestuur denkt dat vooral jonge ouders een toegevoegde waarde kunnen zijn voor het zoutwaterbad. ‘Het hoeft ook niet dagelijks, je kunt jezelf inplannen op de momenten dat je kan. Je kunt de werkzaamheden kiezen die bij je passen en krijgt er enorm veel voldoening en gezelligheid voor terug’, zegt Olthof. ‘Wel belangrijk om te melden dat het vrijwillig is, maar niet vrijblijvend’, besluit Bronts.