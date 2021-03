Komen er zes tweedehands 'regenboogwindmolens' bij Stad?

Broeksma presenteerde de plannen donderdagmiddag. Of de windmolens er echt komen is nog niet zeker: de gemeenteraad moet er nog mee instemmen en bovendien moeten er nog vergunningen voor worden afgegeven.

Landmark van 139 meter hoog

Desondanks denkt de wethouder alvast vooruit over de kleur van de 139 meter hoge molens. 'Je kan ze toch niet verdoezelen.'

'Niemand vindt ze mooi, maar witte molens zie je ook. En als je ze dan toch ziet, misschien kan je er dan met regenboogkleuren een soort landmark van maken.'

De windmolens staan er wat Broeksma betreft in 2024 of 2025. 'Mogelijk doen we dat met tweedehands windmolens. Daar zit geen subsidie op: het zou het eerste subsidieloze windpark op land in Nederland worden.'

Slagschaduw

Om slagschaduw bij omwonenden tegen te gaan worden sommige windmolens zo nu en dan uitgezet, zegt Broeksma. Slagschaduw is de schaduw van draaiende wieken, die bij windmolens vaker tot ergernis leidt.

'De wettelijke norm is dat slagschaduw zes uur per jaar is toegestaan. Omdat de stand van de zon goed in te schatten is kunnen we de windmolens die dat veroorzaken uitzetten als de schaduw de huizen van omwonenden in dreigt te gaan.'

Windmolens bij Westpoort vallen af

Eerder waren er ook plannen voor drie molens bij industrieterrein Westpoort, maar die zijn van de de baan.

'Dat willen we nu niet doen', zegt Broeksma (GroenLinks). 'Vanuit ecologisch perspectief maken we die keuze. Er is daar veel vogeltrek, en er zouden te veel vogels tegenaan vliegen. Het zou binnen de normen blijven, maar we willen die vogelsterfte voorkomen.'

CO2-neutraal

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn, en maakt daarom plannen om op een duurzame manier energie op te wekken. Een deel van de daken in de gemeente moet zonnepanelen krijgen, en er komt waarschijnlijk een groot zonnepark bij Meerstad. Ook komt er dus een aantal windmolens.

Met de plannen voor de zes windmolens bij Roodehaan heeft de gemeente ongeveer aan de helft van haar ambitie voor windenergie invulling gegeven. Waar de andere molens komen is nog niet duidelijk. 'Daar moeten we nog een plek voor zoeken', besluit Broeksma.

