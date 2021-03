Zonnepark Meerstad krijgt vorm: 156 hectare panelen moeten er in 2023 liggen

Ondanks die tegenstand willen burgemeester en wethouders de plannen doorzetten. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan.

Klimaatcrisis

'We hebben het gewoon heel hard nodig', zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). 'De klimaatcrisis komt heel hard op ons af, dus we moeten echt wat doen aan duurzame energie.'

Omdat er met zonnepanelen op daken niet genoeg energie kan worden opgewekt, zijn er ook zonnepanelen in het landschap nodig, zegt de wethouder. 'Dit gebied is gemeentelijk eigendom, en we kunnen het park op grote afstand van de woningen plaatsen.'

Een overzicht van de zonnepanelen en de hyperloop bij Meerstad (Foto: Gemeente Groningen)

Die 'grote afstand' komt in de praktijk meestal neer op 300 meter, zegt de wethouder. 'De bewoners wilden 500 meter, maar dat vindt de gemeente te veel. Een aantal erven van woningen liggen op minder dan 300 meter van het toekomstige park, maar komen wel op ruim meer dan 150 meter die als minimum geldt.'

'Enorme ingreep in landschap'

Van der Schaaf erkent dat de komst van het park een 'enorme ingreep in het landschap' zou betekenen.

'Het is een groot aaneengesloten gebied, en kan een flinke bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie in Groningen. Bovendien kan de hyperloop in het gebied worden aangelegd.'

Forse bijdrage aan duurzame energie

De plannen voor het park kunnen fors bijdragen aan de opgave voor het opwekken van duurzame energie in de gemeente Groningen. 'Ongeveer een kwart van de energie die we duurzaam moeten opwekken kan hier uit gehaald worden', legt wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) uit.

De panelen moeten wat hem betreft 2,5 meter hoog worden. 'Ze worden bovendien relatief ver uit elkaar gezet. Dat zorgt voor voldoende zonlicht in dit ecologisch waardevolle gebied, zegt Broeksma.

Omwonenden kunnen in het park participeren, wat inhoudt dat zij voordelig gebruik kunnen maken van de energie die het oplevert. 'Het is beslist niet de bedoeling dat de energie naar grote bedrijven gaat: het park komt op gemeentegrond, dat geeft ons ruimte om het ook te gebruiken voor de gemeente.

25 jaar

Als de gemeenteraad akkoord gaat met de plannen komt het park er tijdelijk te liggen. Hoe tijdelijk dat is valt te bezien: de wethouders spreken over een periode van 25 jaar. De hyperloop in het gebied wordt vergund voor een periode van tien jaar.