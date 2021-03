Helft van enquêtecommissie gaswinning dreigt Kamerzetel kwijt te raken

Van der Graaf staat zesde op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. In de voorlopige uitslag staat haar partij op vijf zetels. Mocht de ChristenUnie uiteindelijk mee gaan regeren en de mensen boven haar op de lijst gaan het kabinet in, dan kan de Groningse alsnog in de Kamer komen.

PVV, PvdA en Splinter

Naast Van der Graaf lijkt ook PVV-Kamerlid Roy van Aalst net buiten de boot vallen. Hij staat negentiende op de kandidatenlijst en de PVV staat voorlopig op zeventien zetels.

Femke Merel van Kooten-Arissen en haar partij Splinter hebben in de voorlopige uitslag überhaupt geen zetel. Voor Kirsten van den Hul van de PvdA is een Kamerzetel ook ver weg. Zij staat twaalfde op de kandidatenlijst en de PvdA lijkt het vooralsnog met negen zetels te moeten doen.

Niet onoverkomelijk

Bij de installatie van de enquêtecommissie vijf weken geleden maakte commissievoorzitter Tom van der Lee (GroenLinks) zich nog niet druk om het feit dat dit kon gebeuren. 'Gelukkig staan bijna alle leden op verkiesbare plekken', zei hij toen. 'Mocht een van de leden niet herkozen worden, dan kan die vervangen worden door iemand uit dezelfde fractie.'

Van der Lee en de rest van de Kamer vonden het niet nodig om de start van de parlementaire enquête uit te stellen vanwege de verkiezingen. Het is volgens hem ook minder erg als nu iemand vervangen moet worden, omdat het onderzoek zich nog in de startfase bevindt. 'Er is ook tijd om je in te werken in alle materie, dus het is niet onoverkomelijk.'

Met voorkeur gekozen?

Mogelijk wordt er voor een enkeling toch nog een konijn uit de hoge hoed getoverd. Een Kamerlid kan namelijk ook met voorkeursstemmen gekozen worden. Of dat gaat lukken voor deze vier Kamerleden, moet blijken. Het gaat vermoedelijk nog enkele dagen duren voordat alle voorkeursstemmen zijn geteld.

