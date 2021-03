Boerenorganisatie LTO Noord: 'We moeten niet conservatief zijn'

Wij gaan ervan uit dat de het nieuwe kabinet rekening houdt met onze boeren en tuinders, die gezond, vers en veilig voedsel en groen produceren en van waarde zijn voor mens, dier, klimaat en milieu.'

Dat zegt voorzitter Sjaak van der Tak van van boerenbelangen-organisatie LTO Nederland, naar aanleiding van de nieuwe verhoudingen in de Tweede Kamer na de verkiezingen in de eerste helft van deze week.

Veestapel halveren

Veel boeren zijn ontevreden over het landbouwbeleid dat het kabinet in de afgelopen jaren. Met name op de aanpak van de stikstofcrisis is veel kritiek. Het pleidooi van D66 Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot om de veestapel te halveren raakte een open zenuw. Het was één van de oorzaken van massale boerenprotesten.

Stempel op het beleid

D66 is bij de verkiezingen als grote winnaar uit de bus gekomen. De partij stijgt in de voorlopige uitslag van 19 naar 24 zetels. Ook de grootste coalitiepartij, de VVD, doet het goed. De partij wint waarschijnlijk twee extra zetels en komt op 35 Kamerleden. Beide partijen zullen een nadrukkelijke stempel zetten op het beleid de komende jaren.

Koerswisseling op koerswisseling na elk nieuw kabinet zet het verdienvermogen onder druk Sjaak van der Tak

Van der Tak wil in de komende tijd in nauw contact staan met de formerende partijen om tot een 'goed en gezond regeerakkoord' te komen. Volgens de LTO-voorzitter is het van groot belang dat boeren en tuinders de ruimte krijgen om te ondernemen voor de volgende generatie.

Hij pleit voor een consequent langjarig beleid: 'koerswisseling op koerswisseling na elk nieuw kabinet zet het verdienvermogen en daarmee onze ruimte tot innovatie en verduurzaming, onder druk.'

Niet alleen naar Nederland kijken

LTO Noord regiobestuurder Lammert Westerhuis uit Usquert onderschrijft de woorden van Van der Tak:

'We hebben niets aan zigzag-beleid. Wij als boeren moeten niet conservatief zijn maar werken aan toekomstbestendige landbouw, met alles wat daar bij hoort. Of dat nu met minder of met meer dieren is kan ik niet zeggen. Wel is het zaak verduurzaming mondiaal aan te pakken en niet alleen door een koker naar Nederland te kijken.'

