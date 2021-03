Jaap Kuin is de nieuwe burgemeester van Pekela

Kuin was al waarnemend burgemeester. Of hij had gesolliciteerd op zijn eigen functie was lange tijd niet bekend, maar de meerderheid van de Pekelder politiek hadden aangegeven dat ze graag zagen dat Kuin zou blijven zitten waar hij zat.

'Japie Kuin moet blijven', zei bijvoorbeeld CDA-voorman Dick Berghuis, nadat zes van de zeven partijen hadden laten weten dat Kuin hoe dan ook de voorkeur zou krijgen.

'Ben er heel blij mee'

Ben er heel blij mee', aldus Kuin in een eerste reactie. Het was toch wel spannend. Ik ben van Pekela gaan houde'n. Dan ga je ergens voor. Ik wilde het heel graag. Het is mooi dat je dan de kans krijgt, nu moet ik die kans nog waarmaken. Ik voel me heel erg vereerd.'

Natuurlijk ga ik verhuizen, wij worden inwoner van Pekela! Jaap Kuin

Kuin had niet lang getwijfeld om te solliciteren. 'Mijn gezin staat hier ook achter. Ik heb er kriebels van in mijn buik, ik wil dit graag doen!'

‘Natuurlijk ga ik verhuizen', vervolgt Kuin, 'wij worden inwoner van Pekela! Twee van de drie kinderen zijn op kamers, dus dat zal betekenen dat mijn vrouw en onze jongste richting Pekela komen.’

Nog niet stiekem op Funda gekeken

Kuin heeft nog niet stiekem op Funda naar woningen gekeken: ‘Nee, heel bewust niet! Dan ben ik misschien wel een beetje bijgelovig, haha. Laten we het stap voor stap doen.’

Later meer.

