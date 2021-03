'Dit bedrag is een schijntje vergeleken met de overlast die je ervan hebt'

Initiatiefnemers van windpark Oosterhorn, Eneco en Eurus Energy, vullen het gebiedsfonds jaarlijks met ruim tachtigduizend euro. Dat bedrag wordt verdeeld over de drie omliggende dorpen Farmsum, Borgsweer en Termunten/Termunterzijl. Twee derde van het bedrag is bestemd voor de direct omwonenden en een derde moet aan maatschappelijke doelen worden besteed.

'Bedrag niet in verhouding tot de overlast'

Bewoners van Borgsweer sloegen aan het rekenen en kwamen tot de conclusie dat per huishouden 'erg weinig overblijft in verhouding tot de overlast'.

'Het komt nu neer op 837 euro per jaar voor de mensen die het dichtstbij wonen en 176 euro voor mensen die binnen 1500 meter wonen', legt Jetty Noordam uit. Bert Groenhagen, voorzitter van Dorpsbelangen Borgsweer, noemt het bedrag 'peanuts voor iets waar je dag en nacht last van hebt.'

Ook ten opzichte van andere windparken zou het totaalbedrag laag zijn, vult medebewoner Ricus Köller aan. 'Die zitten soms haast op het dubbele bedrag. Daar is door de provincie beter onderhandeld met de ontwikkelaars.'

Wat moeten we nog doen, gouden krukken aan het dorpshuis maken? Dorpsbewoner Ricus Köller

'Waar moeten we het geld aan uitgeven?'

Naast de hoogte van het bedrag zijn de dorpelingen ook niet te spreken over de verdeling ervan. Ze hadden liever gezien dat het volledige bedrag naar de inwoners zou gaan. Nu is dat slechts twee derde. Dat heeft niets te maken met hebberigheid, legt Köller uit. De bewoners weten simpelweg niet aan welke maatschappelijke doelen ze de overige 8500 euro moeten uitgeven.

'We zijn een dorp met 145 inwoners. Er staan zeventig huizen, een dorpshuis en we hebben twee of drie verenigingen...' Voor de exploitatie van het dorpshuis ziet hij nog wel kansen. 'Dan zouden verenigingen er gratis gebruik van kunnen maken.'

De vraag is of je daar zo veel geld voor nodig hebt. Bovendien: het dorp krijgt jaarlijks al een bedrag uit een ander gebiedsfonds. Dat van windpark Delfzijl Noord. 'Met het uitgeven van dat geld lopen we al achter', bekent Köller. 'Méér hoeft er niet bij. Wat moeten we nog doen, gouden krukken aan het dorpshuis maken?'

Wat wilden de drie dorpen zelf?

Om te peilen waar de drie dorpen het gebiedsfonds wilden inzetten, hield de gemeente een enquête en werden gesprekken met dorpsverenigingen gevoerd. De vragenlijst werd door twintig procent van de inwoners ingevuld. In Borgsweer viel de keuze op geld voor omwonenden. In Farmsum en Termunten/Termunterzijl koos een meerderheid voor een bijdrage aan maatschappelijke doelen.

In plaats van elk dorp zijn zin te geven, koos de gemeente voor de gemene deler. Daardoor zit Borgsweer nu 'opgescheept' met geld voor maatschappelijke doelen. Groenhagen, wiens woning uitkijkt over het windpark, vreest dat er aan de verdeling niets meer te doen valt. ‘Zo gaat dat in de politiek. Het is geregeld en ieder dorp krijgt een paar centen.’

De 8500 euro die ze krijgen voor het dorpscentrum, mogen ze wat mij betreft wel verdelen onder de inwoners Wethouder Hans Ronde

Wethouder zet deur op een kier

Is er dan echt niets meer aan te doen? Verantwoordelijke wethouder Hans Ronde van de gemeente Eemsdelta kent de bezwaren uit het dorp maar al te goed. 'De enquête en gesprekken die we hebben gehouden, gaven ons een indruk van de wensen. Maar het is wel een gebiedsfonds, daar hoort een gelijkmatige verdeling bij.'

Aan de hoogte van het totaalbedrag kan hij in elk geval niets meer veranderen. 'Tja, het is geld', is zijn antwoord op de vraag of tachtigduizend euro voldoende is. 'Op jaarbasis achthonderd euro ontvangen is een schijntje voor alle ellende die je ervan hebt.' De gemeente heeft zelf geen geld in kas om het bedrag aan te vullen.

Wat het potje voor maatschappelijke doelen betreft, zet de wethouder de deur alsnog op een kier. 'De 8500 euro die ze krijgen voor het dorpscentrum, mogen ze wat mij betreft wel verdelen onder de inwoners die al geld krijgen. Daar sta ik open voor.' Het is een optie die nooit besproken is met het dorp. Voortschrijdend inzicht dus.

'Het stelt me niet gerust'

Voor Köller komt de mededeling als een verrassing. 'Maar het stelt me niet gerust. Hoe je het ook wendt of keert: het is een schijntje voor mensen die hier een heel deel van hun leefomgeving verknoeid zien worden.'

Waar in elk geval niets meer aan te doen valt, is de bouw van de windmolens zelf. De turbines van windpark Oosterhorn draaien af en toe al proef en worden naar verwachting in de eerste helft van dit jaar opgeleverd.

Lees ook:

- Groningers worden bijgepraat over plannen zonne- en windparken

- Lokaal Belang Eemsdelta: lampen windpark Geefsweer moeten gedoofd kunnen worden

- Het laatste nieuws over windmolens en windparken in onze provincie