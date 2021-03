Winkelcentrum Paddepoel 50 jaar: 'Er is hier een speciaal sfeertje'

Niettemin is het een bijzondere week voor de winkeliers en de trouwe bezoekers. De eerste paal voor het winkelcentrum werd geslagen in december 1986. De toenmalige burgemeester van Groningen Jan Berger verrichtte de opening officieel op 17 maart 1971.

Vaste stek

De bloemist en de visboer zijn vanaf het begin af aan al te vinden in het winkelcentrum. Rene Bolhuis nam de bloemenzaak over van zijn ouders: 'Het is een gedenkwaardig jaar. Ondanks alles zitten wij hier heel goed in Paddepoel. Het winkelcentrum is zo bijzonder omdat het echt een smeltkroes. is.'

Iedereen gaat hier zijn gang gewoon. Dat is de cultuur hier Erwin Brink - visboer

Er is ook veel sociale controle en hier gebeuren bijna nooit nare dingen. Ook Erwin Brink nam de zaak over van zijn ouders. Voor de visverkoper is Winkelcentrum Paddepoel the place to be: 'Er is hier een speciaal sfeertje. Ieder gaat hier zijn gang gewoon. Dat is de cultuur hier. Dat is altijd al zo geweest. Het is de geschiedenis die gewoon zo blijft doorgaan.'

Altijd gezellig

Het winkelcentrum werd in 1991 gerenoveerd en kreeg toen ook een dak. Het is nu nog steeds het grootste overdekte winkelcentrum van het Noorden.

Bezoeker Sven woont sinds twee jaar in de wijk Paddepoel en doet er zijn dagelijkse boodschappen. Hij haalt vaak een broodje van de slager: 'Het is hier nu door corona wat rustiger natuurlijk, maar normaal gesproken is het hier altijd gezellig met ook veel spelende kinderen. Hier komt een multicultureel publiek en dat is gewoon mooi.'

Toegankelijk

Mevrouw van der Weide zit in een scootmobiel. Voor haar is het winkelcentrum een ideale plek om te winkelen.

'Ik kom hier al 50 jaar, echt waar. Het is zo fijn dat alles toegankelijk is en niet zo druk als in de binnenstad. Alle winkels die ik nodig heb zijn hier. Ik kom hier heel graag.'