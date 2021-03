PvdA Het Hogeland haalt uit naar college over verkoop gemeentelijke panden

De PvdA fractie in Het Hogeland is niet te spreken over de manier waarop het gebouw van voormalig kinderdagverblijf aan de Westervalge in Warffum verkocht wordt.

De gemeente Het Hogeland moet bezuinigen en wil daarom van zo'n vijftig panden en objecten af. Het kinderdagverblijf in Warffum wilde het college sneller lozen en het wilde dit pand daarom onderhands verkopen. Er waren al afspraken met een geïnteresseerde koper gemaakt.

Donderdagavond kwam deze kwestie ter sprake tijdens de raadsvergadering.

Niet te spreken over de gevolgde procedure

De PvdA is echter niet te spreken over de gevolgde procedure. 'Waarom is de gemeente niet in gesprek gegaan met een andere geïnteresseerde, die zich een tijd geleden heeft gemeld?', vroeg PvdA-fractievoorzitter Jan Willem Nanninga zich af.

Hij vroeg zich daarnaast af waarom de gemeente de suggestie heeft gewekt dat er ook op dit pand ingeschreven kon worden.

'Ambtenaar niet op de hoogte'

Wethouder Theo de Vries liet daarop weten dat de ambtenaar die de verkoop regelt niet op de hoogte was van de procedure.

'Het was een medewerker die net aangesteld was. Hij was nog niet goed ingewerkt. Hij was alleen op de hoogte van de algemene lijn voor de verkoop van ons vastgoed via makelaars. Dat iedereen daaraan mee zou kunnen doen. En niet dat dit pand onderhands verkocht zou worden', zegt de Vries.

Daardoor is volgens de wethouder de suggestie gewekt dat meerdere mensen kans zouden kunnen maken op de aankoop van het voormalig kinderdagverblijf. Ook benadrukte hij dat de raad de wens heeft uitgesproken om gebouwen zo snel mogelijk te verkopen in het kader van de bezuinigingen.

Dit is heel onbehoorlijk. Sinds 2017 is bekend dat er voor het kinderdagverblijf meer dan één gegadigde is Jan Willem Nanninga - PvdA

Nanninga was niet tevreden met deze reactie. 'Als ik dit zo hoor, dan is dat heel onbehoorlijk. Sinds 2017 is bekend dat er voor dit pand meer gegadigden zijn dan één. Ondertussen wordt besloten om verder te gaan met één koper. Ik vind dat een hele rare procedure. Het schaadt ook mijn vertrouwen in het college', aldus Jan Willem Nanninga.

Hij meende ook dat er wat te gemakkelijk met de vinger gewezen werd naar een medewerker.

'Schuld ligt bij het college'

'De schuld ligt absoluut niet bij een medewerker. Als er iets fout gaat, dan is dat te wijten aan het college', zegt De Vries. 'Die medewerker was net nieuw en handelde zoals hij dacht dat hij moest handelen. Als ik een andere suggestie heb gewekt dan is dat onterecht.' Ondanks deze fout is de communicatie volgens de wethouder goed tussen het college en de ambtelijke organisatie.

De PvdA wil dat gebouwen in de toekomst op een openbare en transparante manier verkocht worden. 'Snel verkopen kan ook op een nettere manier.' Hiervoor kreeg de partij bijval van andere raadsfracties.

Verdere verloop

‘Dit verdient niet de schoonheidsprijs. Laat ik mij voorzichtig uitdrukken’, zegt CDA fractievoorzitter Kor Berghuis. Ook Linda Visser van Lokaal Sociaal vindt de gang van zaken vreemd en wil dat het college hier in de toekomst zorgvuldiger mee omgaat. De wethouder komt hier binnenkort op terug.

De andere panden die de gemeente Het Hogeland wil verkopen worden wel via een makelaar aangeboden.

