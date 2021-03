Raad Het Hogeland akkoord met aanpassing subsidie voor dorpshuizen

Een aantal dorpshuizen krijgt daardoor duizenden euro's minder dan voorheen en vreest voor z'n voortbestaan. Het gaat onder meer om de dorpshuizen van Usquert, Kantens en Zandeweer. Maar wethouder Mariëtte de Visser (PvdA) heeft toegezegd dat er een goede overgangsregeling komt en dat dorpshuizen niet in de kou worden gezet. Voor 1 juni worden hiermee afspraken gemaakt.

Ook komt er een onderhoudsfonds waar besturen aanspraak op kunnen maken als het nodig mocht zijn om het dorpshuis aan te pakken.

Afspraken

De raad wilde wel een aantal toezeggingen van het college voordat ze akkoord ging met de aanpassing van de subsidieregeling. Zo moet er zo snel mogelijk worden gekeken of dorpshuizen in aanmerking kunnen komen voor een versoepeling van de drank- en horecawet.

Het oude dorpshuis in Zandeweer (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Wij zien het belang van de dorpshuizen en willen ruimte bieden als dat mogelijk is Mariëtte de Visser - PvdA-wethouder

'Wij zien het belang van de dorpshuizen en willen ruimte bieden als dat mogelijk is. Maar dat moet verder uitgezocht worden. Bijvoorbeeld over hoeveel particuliere feesten er gehouden kunnen worden. Maar we willen ook geen oneerlijke concurrentie', zegt de Visser. Daarover gaat de gemeente gesprekken voeren met ondernemers. In het najaar moet duidelijk worden wat er mogelijk is.

Verder willen de partijen regelmatig een terugkoppeling over het beleid van het college en dat er na een jaar geëvalueerd wordt om te kijken of de nieuwe subsidieregeling werkt. Het college gaat dit doen.

Hulp van de gemeente

'De drieduizend euro lijkt ons geen vetpot. We vragen ons af, of dit voldoende is', zegt GroenLinks fractievoorzitter Anne Marie Smits. 'De dorpshuizen hebben heel erg belang bij hulp van het aanvragen van andere subsidies. Daarbij kan de gemeente helpen.'

90 procent van de dorpshuizen gaan erop vooruit. Dat is te weinig benoemd Nannet Gijzen - ChristenUnie

Het college zegt dat de gemeente hierbij kan helpen. 'Een omslag maken is moeilijk. Daarom zijn we ook met hen in gesprek. Ook over hoe er meer inkomsten gegenereerd kunnen worden. Door bijvoorbeeld verduurzaming of te kijken of er in het dorp naar meer leden voor het dorpshuis gezocht kan worden. Daar willen we de dorpshuizen mee helpen', zegt wethouder De Visser.

30 dorpshuizen

De ChristenUnie is blij met de nieuwe regeling. 'Wat ons betreft is te weinig benoemd dat er 90 procent van de dorpshuizen op vooruit gaat', zegt raadslid Nannet Gijzen (ChristenUnie).

