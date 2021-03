Martini Sparks ‘wil weer vechten’ en hoopt op play-offs na roerige tijd

De club, die haar derde jaar meemaakt in de eredivisie, heeft tot nu toe weinig plezier beleefd op het hoogste niveau.

De historie van de club begint op 18 juli 2018, toen werd aangekondigd dat er voor het eerst sinds 2011 (Celeritas-Donar) weer een Gronings vrouwenteam op het hoogste niveau uitkomt in Nederland. De coach van dat moment, Joyce Siderius-Bolman, laat dan weten dat de club ambitieus is.

'We hopen uiteindelijk voorzichtig via de middenmoot door te schuiven naar de top vier', aldus Siderius-Bolman destijds.

Joyce Siderius-Bolman als coach van Martini Sparks (Foto: RTV Noord/Henk Elderman)

Maar het loopt anders dan gehoopt. In januari 2019 stapt Siderius-Bolman al op, omdat ze ‘onvoldoende basis ziet voor een verdere vruchtbare samenwerking met zowel het bestuur als de spelersgroep'. In het eerste seizoen wint de ploeg uit Haren slechts één duel.

'Absoluut ongeschikt voor hoogste niveau'

Haar opvolger, voormalig Donar-coach Glenn Pinas, houdt het ook niet lang vol. Hij stopt ermee, nog voordat de competitie van het volgende seizoen begint.

'Het geloof in een goede samenwerking was weg bij mij. Het was een groep die ontzettend hard werkte en zijn best deed om te verbeteren, maar die in mijn ogen absoluut ongeschikt was om op het hoogste niveau van Nederland te spelen', zo is zijn oordeel in september 2019.

Glenn Pinas probeerde het ook een tijdje bij Martini Sparks (Foto: ANP/Jasper Juinen)

'Gebrek aan chemie'

De nieuwe coach, Klaas Stoppels, weet vervolgens in het door corona verstoorde seizoen (2019-2020) drie zeges te behalen met zijn ploeg. Hij staat ook in het huidige seizoen aan het roer, totdat hij er het afgelopen weekend na elf nederlagen op rij ook genoeg van heeft, wegens ‘een gebrek aan chemie tussen hem en de speelsters’.

Klaas Stoppels tijdens een time-out van Martini Sparks (Foto: Orange Pictures/Herman Zandhuis)

'Natuurlijk wel gênant'

Bestuurslid Gaaike Euwema laat de maandag daarop in de RTV Noord-podcast Kleedkamer Noord weten niet blij te zijn met de hoeveelheid vertrokken coaches in de korte historie van de club.

‘Het is natuurlijk wel gênant. De enige manier waarop Martini Sparks nu een topclub is, dat is door de hoeveelheid trainers die zijn versleten. Daar zijn we niet echt trots op’, aldus Euwema.

We hebben maandagavond niet getraind, maar gesproken over wat er gebeurd was, over de frustraties, en we hebben afspraken gemaakt Robert Tinga - coach Martini Sparks

Maandagavond werd assistent-coach Robert Tinga de nieuwe hoofdcoach. Maar eerst moest de 47-jarige Groninger met de speelsters in gesprek. ‘We hebben maandagavond niet getraind, maar gesproken over wat er gebeurd was, over de frustraties die er leefden, en we hebben afspraken gemaakt over hoe we als team met elkaar voldoende energie op het veld kunnen brengen’, aldus Tinga.

Twaalfde nederlaag

Zijn eerste duel als hoofdcoach werd woensdagavond in sporthal Scharlakenhof in Haren met 53-86 verloren van Dozy BV Den Helder. Het was de twaalfde nederlaag uit evenzoveel wedstrijden. Daarmee staat de ploeg logischerwijs laatste, van de negen ploegen in de eredivisie.

Toch zag Tinga lichtpuntjes. ‘Je zag een team dat wilde vechten voor elkaar en niet uiteen viel. Dat was een groot verschil met zaterdag. Je ziet wel dat we dat niet veertig minuten volhouden, maar we hebben een jong team, dus dat moeten we leren. Ik denk dat dit team zeker de potentie heeft om nog voor wat verrassingen te zorgen’, zo is de coach hoopvol.

Robert Tinga tijdens zijn eerste duel als hoofdcoach van Martini Sparks (Foto: Martini Sparks)

Sleutelduel voor play-offs

Op maandagavond 5 april speelt Martini Sparks misschien wel een sleutelduel tegen de nummer acht, BC Triple Threat, dat slechts twee punten meer heeft. De ploeg uit Haarlem won dit seizoen alleen thuis een keer, in februari, uitgerekend tegen Martini Sparks (74-50).

De eerste acht ploegen spelen play-offs, Sparks staat puntloos negende. Degradatie uit de eredivisie is dit seizoen niet mogelijk.

Er liggen kansen

‘Van Triple Threat zouden we moeten kunnen winnen. Daar hebben we in de voorbereiding ook al eens van gewonnen. Eerder in de competitie speelden we een hele slechte wedstrijd tegen die ploeg, maar in principe liggen er kansen. En als we die winnen en daarna nog één, dan zouden we nog achtste kunnen worden. Twee overwinningen behalen, is zeker het doel. Het zou heel leuk zijn als dat lukt, maar dat wordt heel lastig’, aldus Tinga.

Het team van Martini Sparks (Foto: Arnold Meijer)

'Stip op de horizon'

Ook voor de verdere toekomst ziet Tinga kansen voor de club. ‘We hebben een heel jong team. Dat betekent dat er in veel speelsters nog heel veel rek zit. Alleen het vervelende van jongen meiden is, dat ze niet heel consistent zijn. En als alle clubs nog beter met elkaar samenwerken, dan zouden we er misschien nog veel talent bij kunnen krijgen, maar dat gaat stap voor stap. En de middelen zijn er financieel nu niet, ook door corona, om mensen van buitenaf aan te trekken’, aldus Tinga.

Gaaike Euwema vult op dat punt aan. ‘Er is zeker een basis voor basketbal op het hoogste niveau voor de vrouwen. Daar ben ik van overtuigd. Ik moet zeggen, het (vrouwenbasketbal, red.) is wel weer aan het groeien in Noord-Nederland. Als ik kijk naar BVG of Exercitia in Eelde, daar zitten echt goede jeugdopleidingen. Daar werken wij ook mee samen. Wij werken ook samen met De Groene Uilen, en ook met Celeritas zouden we heel graag samenwerken. Dat gaat iets moeizamer, maar de deur staat altijd open.’

‘Wij hebben drie jaar geleden in elk geval gezegd dat we die stip op de horizon willen voor vrouwen en meiden in Noord-Nederland. Daar gaan we tijd, geld en een hele hoop energie in steken’, zo besluit Euwema.

Zaterdagavond speelt Martini Sparks vanaf 18.00 uur in Barendecht tegen 4Consult/Binnenland.