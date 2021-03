Organisatie Boerenrock organiseert festival alsof corona niet bestaat

Het Boerenrockfestival in Drouwenermond, op de grens van Groningen en Drenthe, wordt omschreven als 'een mix van gezelligheid, laagdrempeligheid en gekkigheid'. Corona of niet, maar de organisatoren van het festijn gaan gewoon door met het treffen van voorbereidingen.

Tot op de dag van vandaag richt de organisatie zich op doorgang van het crossevenement, dat gepland staat in het weekend van 19 tot en met 22 augustus. Met een bezoekersaantal van 43.000 feestvierders is het één van de grotere evenementen in Groningen en Drenthe, waarbij auto- en motorcross centraal staan en bezoekers kunnen genieten van diverse muziekoptredens en een uitgebreide kermis, schrijft RTV Drenthe.

Medeorganisator Bjorn van der Veen kijkt vol vertrouwen vooruit: 'Wij gaan voor vier dagen gekkenhuis in Drouwenermond, maar het is nog geen augustus.'

Vergunningsaanvraag

Er is namelijk nog sprake van een beetje gesteggel wat betreft de vergunningaanvraag. Dat loopt vast in de digitale, bureaucratische molen.

'Door de coronamaatregelen is het aanvragen van een vergunning voor een evenement niet mogelijk. Er mogen immers geen evenementen plaatsvinden.' Dat mag het festival volgens Van der Veen niet in de weg staan: 'We hebben het aangekaart, dus het mag straks niet zo zijn dat de gemeente niet de tijd heeft gehad om het in behandeling te nemen.'

De vergunning was al verstrekt. Het enige verschil is een kleine uitbreiding van de camping en een iets veranderd programma Bjorn van der Veen -medeorganisator

De organisatie van het crossfeest is dan ook van mening dat de gemeente de goedgekeurde vergunning van de editie van 2020 - die door corona is afgeblazen - prima kan verlenen. 'Die was al verstrekt. Het enige verschil is een kleine uitbreiding van de camping en een iets veranderd programma', verklaart Van der Veen.

Slag om de arm

Sinds maart 2020 is alles anders. Met het coronavirus dient iedereen rekening te houden, ook de mensen in Drouwenermond. Als Van der Veen gevraagd wordt naar zijn verwachtingen, volgt er vanzelfsprekend een zucht. 'We willen allemaal zo graag. We hikken er al een jaar tegenaan.'

Toch zijn er ook zorgen: hoe gaat de bezoeker reageren als er aanvullende maatregelen gelden? Dat calculeert de medeorganisator in: 'Ik denk dat we daarover gewoon duidelijk moeten communiceren. Als in: jongens, er is weer veel mogelijk, maar...'

Avondklok

Volgens de organisator is daar bij de bezoekers wel ruimte voor. 'Iedereen weet ook dat wanneer je de avondklok overtreedt, je het risico loopt om bekeurd te worden. De kans bestaat dat dit soort maatregelen ook bij een festival gelden, maar daar gaan we in eerste instantie natuurlijk helemaal niet vanuit.'

