Raad Het Hogeland laat nog even weten: ‘Hier geen kerncentrale’

Ondanks dat het thema alweer van de politieke agenda is gehaald wil de raad van Het Hogeland toch een statement maken. Ze wil geen bouw van een kerncentrale in de Eemshaven.

Demissionair premier Mark Rutte opperde het idee tijdens het RTL-lijsttrekkersdebat. Hij dacht te weten dat daar in onze provincie draagvlak voor is. De Tweede Kamer diende vervolgens een motie in om de Eemshaven te schrappen als locatie voor een kerncentrale.

'We willen toch dit signaal afgeven'

‘Wat dat betreft komt deze raadsvergadering wat laat. Maar we willen toch dit signaal afgeven nadat er veel commotie over is ontstaan’, zegt PvdA raadslid Janny Klei ook namens GroenLinks, CDA, Gemeentebelangen ChristenUnie, Lokaal Sociaal en de SP. Dat is een meerderheid in de raad.

De partijen dienden een motie in. Hierin spreken ze zich uit tegen de vestiging van een kerncentrale in de Eemshaven en zeggen ze op geen enkele wijze mee te zullen werken aan plannen voor de bouw van zo'n centrale binnen de gemeentegrenzen.

'Deze motie is mosterd na de maaltijd'

Alleen de VVD steunde de motie niet. ‘Ik kan een heel verhaal houden over hoe we kunnen werken aan draagvlak en gemiste kansen. Maar ik laat het hier bij: deze motie is mosterd na de maaltijd’, aldus fractievoorzitter Stafan van Keijzerswaard van de liberalen. Hij vindt dit signaal afgeven overbodig.

Het college van burgemeester en wethouders gaat de provincie Groningen en het Rijk op de hoogte stellen van het standpunt van de raad.

Lees ook:

- Rutte komt op woorden terug: 'Géén kerncentrale in Groningen'

- Meerderheid Kamer wil geen kerncentrale in Groningen