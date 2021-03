Gemeente investeert alsnog niet in MFA Bedum: initiatiefnemers verbijsterd en boos

Het huidige gebouw van de voetbalvereniging is aan vervanging toe. In het nieuwe gebouw zouden kleedkamers komen, een kantine en maatschappelijke ruimtes.

Dit is voor ons onacceptabel Gert Jan Hageman - voorzitter MFA Bedum

Niet haalbaar

Het college kwam al eerder tot de conclusie dat er geen geld voor het plan is. Maar op aandringen van de gemeenteraad heeft wethouder Theo de Vries opnieuw gezocht naar financiële mogelijkheden, bijvoorbeeld door een aanvraag te doen voor geld uit het Nationaal Programma Groningen.

Dat laatste bleek lastig omdat het fonds niet investeert in de eerste bouwstenen. Er moet een basisfinanciering zijn. Het college heeft laten weten hiervoor geen geld beschikbaar te hebben. De gemeente zit al in financieel zwaar weer.

Met NPG-geld kunnen zogenaamde plussen worden bekostigd, zoals bijvoorbeeld de verduurzaming van gebouwen.

Verbolgen

Stichting MFA Bedum en de voetbalvereniging, die het voortouw hebben genomen om het plan te ontwikkelen, zijn niet blij met de conclusie van het college. 'Wij zijn verbijsterd, boos en teleurgesteld over het besluit van het college. De wethouder legt in onze ogen de wens van de raad om tot een oplossing te komen naast zich neer', aldus Gert-Jan Hageman voorzitter van Stichting MFA Bedum.

Ook Jan Jurjen Timmer, voorzitter van SV Bedum, is teleurgesteld: 'Dit komt voor ons als een donderslag bij heldere hemel. Er is hard gewerkt. Er ligt een rapport waarmee het college een voorstel richting de raad had kunnen maken.'

Initiatiefnemers Gert Jan Hageman (midden) en Jan Jurjen Timmer (rechts) van de MFA Bedum tijdens een online bijeenkomst (Foto: MFA Bedum (archief))

Geen MFA, wel nieuwbouw

De gemeente heeft wel 1,5 miljoen beschikbaar voor nieuwbouw van de sportaccommodatie van SV Bedum. Daar wil ze zo spoedig mogelijk met de voetbalclub over in gesprek.

'Dat is ondoordacht', vinden de voetbalvereniging en de stichting MFA. Er komen volgens hen nog allerlei kosten bij, zoals sloop en tijdelijke huisvestingskosten. Daardoor is volgens hen alleen het opknappen van het complex bijna net zo duur als de investering in een MFA.

'Heel vreemd. Zo investeerde je dertig jaar geleden. Hier heeft niemand wat aan. Er wordt nu niet geïnvesteerd in de leefbaarheid van het dorp', zegt Gert Jan Hageman. Hij had gehoopt dat het college de raad om extra geld zou vragen voor de bouw. 'Dit college besluit op eigen houtje om de politiek geen keuze te geven.'

Onverantwoord

De gemeente werd gevraagd om een investering van 2,6 miljoen euro te doen. Het college vindt een investering van deze omvang 'niet verantwoord', omdat het geen noodzakelijke uitgave is. De burgemeester en wethouders vinden dat de maatschappelijke voorzieningen in het MFA-plan niet per se gehuisvest moeten worden bij SV Bedum. 'Het centrumplan Bedum biedt hier ook plaats voor.'

De stichting MFA vindt dit geen goed argument. 'Die plannen staan nog in de sterren geschreven en wij zien dit toch meer als een zoethoudertje en een afleidingsmanoeuvre. In onze ogen zijn de samenleving in Bedum, SV Bedum en zorginstellingen zoals ’s Heeren Loo en de Golden Raand de grote verliezers.'

Extra geld

'We hebben een weerbarstig proces achter de rug. En het spijt me voor alle mensen die hier hard aan hebben gewerkt dat je ook na nieuwe onderzoeken tot de conclusie komt dat een MFA in Bedum hier niet gerealiseerd kan worden', laat wethouder Theo de Vries weten.

De gemeente beseft dat 1,5 miljoen euro niet voldoende is voor nieuwbouw maar 2,6 miljoen is een brug te ver voor wethouder De Vries. 'Wij willen de raad om extra financiële middelen vragen om een nieuwe accommodatie voor SV Bedum mogelijk te maken. Dat vinden wij passend en gewenst voor een vereniging van het formaat van deze voetbalclub.'

Raad in actie

Hageman vindt het bot en onacceptabel dat de wethouder geen raadsvoorstel maakt, 'omdat er toch geen geld is.'

'Tijdens de besprekingen is gebleken dat de miljoenenoverschrijding bij de bouw van het scholencomplex De Tirrel in Winsum 1 op 1 negatief van invloed is op investeringen in andere dorpen', zegt Hageman. 'Wij hopen van ganser harte dat de gemeenteraad deze dwaling van het college inziet en tot andere inzichten komt.'

Op 14 april spreekt de raad weer over de MFA Bedum.

