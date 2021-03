Voetbalverenigingen trekken aan de bel over verhoging veldhuur: 'Geen afspraken gemaakt'

VV Glimmen, VV Haren en VV Gorecht luiden gezamenlijk de noodklok over de aanstaande verhoging van de veldhuur. In sommige gevallen kost het sportclubs duizenden euro's extra per jaar.

De plannen voor de veldhuurverhoging werden al in 2019 aangekondigd en gaan waarschijnlijk vanaf komend sportseizoen gelden. De gemeente wil de sporttarieven voor binnen- en buitensport gelijktrekken.

Contributie waarschijnlijk omhoog

Nog steeds is het onduidelijk wat er precies tegenover de kostenverhoging staat, vindt voorzitter Klaas Hommes van VV Glimmen.

‘De gemeente Groningen heeft een jaar lang gewerkt aan een advies. Pas begin dit jaar gingen ze met ons in gesprek. We kregen vervolgens een maand om te reageren. We weten nog steeds niet wat dit plan precies voor ons betekent, behalve dat we meer moeten gaan betalen.'

De geplande verhoging van de veldhuur vindt Hommes lastig te verkopen aan zijn leden. 'De kans is groot dat we de contributie moeten verhogen, maar met hoeveel? Ook dat weten we nog niet. We hebben slechts een indicatie gekregen van de verhoging, maar geen goede berekening. We willen duidelijkheid.'

Hogere tarieven door fusie

Haren en Ten Boer krijgen te maken met hogere tarieven als gevolg van de herindeling. Om de sportclubs in Haren te 'ontzien', wil de gemeente de stijging van de veldhuur spreiden over zes jaar. Stapsgewijs wordt het tarief dan verhoogd, met elk jaar zo'n twintig procent. De prijs die een club moet betalen hangt af van het aantal leden en hoe vaak een sportveld gebruik wordt.

Het college van B&W heeft een voorstel uitgewerkt voor het gelijktrekken van de sporttarieven. Dat moet nog worden besproken in de gemeenteraad. De gemeente laat weten dat 'het nog geen gelopen race is'.

