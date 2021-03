Gedichten Gerrit Achterberg nu ook vertaald in het Gronings

De gedichten van Achterberg zijn vertaald door Fré Schreiber en Hans Werkman. De eerste kennen we als groot promotor van het Gronings, de ander is veelzijdig schrijver en publiceerde talrijke boeken, gedichten en artikelen.

Geraakt door christelijk gedicht

Werkman woont en werkt in Amersfoort, maar werd geboren in Uithuizermeeden. Het Gronings is zijn moedertaal. Aanleiding om samen gedichten van Achterberg te vertalen was een artikel van Werkman in het Nederlands Dagblad.

‘Hij schreef over een christelijk gedicht van Achterberg', vertelt Schreiber. ‘Dat gedicht trof mij zo, ik vond het prachtig en stuurde Hans een mailtje.’ Werkman reageerde met de vraag of Achterberg al in het Gronings was vertaald. ‘Fré mailde mij vrij snel zijn vertaling van een gedicht. Nu wel, stond erbij. Daardoor kreeg ik de smaak te pakken. Ik nam ook een gedicht en begon te vertalen.’

De hospita en haar dochter

Gerrit Achterberg groeide op in een streng protestants gezin. Hij deed het goed op school en kwam in het onderwijs terecht. Zijn eerste gedichten verschenen toen hij rond de twintig was. Werkman roemt vooral de zeggingskracht van Achterbergs werk.

‘Neem een regel als 'Mijn moeder is een grijze vrijdagmorgen', dat is een beeld dat nooit eerder is gebruikt. Hij schreef het eind jaren ’30 en kreeg daar ook veel kritiek op.’

Fré Schreiber (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Wegens moord en aanranding veroordeeld

Hoewel de gedichten van Achterberg nog altijd hoog worden aangeslagen is de dichter bij het grote publiek vooral bekend doordat hij in 1937 zijn hospita om het leven bracht en haar dochter probeerde aan te randen. Achterberg werd tot tbs veroordeeld en zat een aantal jaren in een psychiatrische instelling.

Ogen as schuddels ien kop

'Ik kan het eigenlijk niet beschrijven', antwoordt Fré Schreiber op de vraag wat hem raakt in het werk van Achterberg. ‘Het is wat Henk Scholte altijd zegt, ‘noppen op de hoed’, kippenvel.’

Het vertalen van de gedichten in het Gronings was soms een hele toer. ‘Een van de regels in het gedicht 'Dood paard' eindigt met 'gemorst'. In het Gronings zeggen we 'gremen', legt Werkman uit. ‘Daarmee verdween het rijm, maar we hebben het toch gedaan. Verderop in het gedicht heeft Achterberg het over 'ogen als eierschalen'. Fré kwam met een beeld dat in het Gronings veel beter is: 'Ogen as schuddels ien kop'. 'Dat levert ook een ander rijm op, maar die is minstens zo mooi', vindt Werkman.

Zondag gast in Noordmannen

De bloemlezing 'Mien moeke is n grieze vrijdagmörn' van Fré Schreiber en Hans Werkman telt vijfendertig gedichten. In het boekje staan de Groningse vertalingen afgedrukt naast de originele Nederlandse.

