St. Juste debuteert in selectie Nederlands Elftal

Bondscoach Frank de Boer heeft verdediger Jeremiah St. Juste geselecteerd voor de komende drie WK-kwalificatieduels van het Nederlands Elftal. Het is voor de in Marum opgegroeide verdediger de eerste keer dat hij bij het grote Oranje zit.

St. Juste vervangt Stefan de Vrij die positief testte op corona. 'Met Jeremiah St Juste heb ik een goede vervanger. Hij kan rechtsback en centraal in de verdediging spelen. Het is mooi voor hem dat hij zijn debuut in de selectie kan maken', vertelde De Boer bij de bekendmaking van de namen van de groep van 24 spelers. De spelers melden zich aanstaande maandag in het trainingskamp in Zeist.

Drie duels in week tijd

Volgende week woensdag speelt Oranje in Istanbul tegen Turkije. Drie dagen later komt Letland op bezoek in Amsterdam. Op dinsdag besluit het Nederlands Elftal de interlandperiode met een wedstrijd in en tegen Gibraltar.

