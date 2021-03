Groningen Airport Eelde leidt studenten op tot beveiliger: 'Vraag zal toenemen'

De studenten krijgen naast lessen van hun eigen docent, ook instructies van een medewerker van Securitas. Die organisatie verzorgt de beveiliging op de luchthaven. De lessen vinden twee dagen per week plaats op het vliegveld, waarbij de praktijklessen plaatsvinden in de vertrekhal.

Meer vraag naar beveiliger verwacht

'Deze samenwerking past goed binnen onze ambities van NXT Airport', zegt airport manager Andries Poelstra. Dit is een duurzaamheids-, educatie- en innovatieprogramma van vliegveld Eelde. 'Bovendien is het nodig om kundige mensen op te leiden in de luchtvaartbranche. De verwachting is dat er de komende tijd een toenemende vraag komt naar airport security.'

Van brandbestrijding tot bodyscans

Volgens Lucinda Wondel, opleidingsmanager van het Alfa-college Uniformberoepen, is dit een uitgelezen kans voor studenten om te leren in een praktijkomgeving.

'Door deze samenwerking zijn we in de gelegenheid theorie te integreren in een waarheidsgetrouwe praktijkomgeving.' Tijdens de lessen in de vertrekhal komen thema's zoals eerste hulp, brandbestrijding en ontruiming aan bod. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van alle apparatuur die gebruikt wordt voor de afhandeling van een vertrekkende passagier, zoals de bodyscans.

