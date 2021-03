Brand legt pand autodealer in de as in Kiel-Windeweer (update)

De brand woedde sinds 13.45 uur in een loods van ongeveer tien bij dertig meter. In die ruimte heeft een voertuig vlam gevat, aldus een brandweerwoordvoerder.

De brandweer kwam met drie blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse om het vuur te bestrijden. Omdat bij de brand veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.

Vlammen sloegen over naar woonhuis

De loods zit aan het woonhuis vast, waardoor de vlammen al snel oversloegen naar de voorzijde van het pand. Rond 14.30 besloot de brandweer het bluswerk tijdelijk te stoppen.

'De woning en loods moeten als verloren worden beschouwd. Daarom stoppen we nu even, zodat de rook recht omhoog kan gaan. Zo is er minder overlast. Daarna blussen we het verder af.'

De loods in Kiel-Windeweer raakte zwaar beschadigd door de brand (Foto: ProNews)

Bewoners en dieren konden pand verlaten

Alle mensen en dieren die in het pand waren toen de brand uitbrak, hebben de woning op tijd kunnen verlaten. Twee personen zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd op mogelijke rookinhalatie.

De bewoonster van het huis is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van haar verwondingen is niets bekend.

De brandweer blust na in Kiel-Windeweer (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

Gevel breekt af en valt op auto's

In het afgebrande pand aan de Pieter Venemakade is een autodealer gevestigd. Volgens de brandweer is het goed mogelijk dat de brand in de werkplaats aan de achterzijde is ontstaan.

Aan het eind van de middag had de brandweer het vuur onder controle. Met een mobiele kraan worden delen van het pand afgebroken om de resterend brandhaarden te blussen. Dat nablussen duurt nog enkele uren.

De gevel aan de voorzijde van het pand bleek dusdanig verzwakt dat deze afbrak. De brokstukken vielen op occasions die voor het pand geparkeerd stonden.

Het bericht is aangevuld met informatie over de schade.