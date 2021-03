Derde generatie zet familiebedrijf Taxi Nuis voort

Dalstra runt het taxibedrijf sinds vijfentwintig jaar met haar man Sipke. Ze draagt het stokje over aan haar kinderen Age, Johannes en Jakoba. Zij zetten het familiebedrijf voort met Lammert Westerhof als nieuwe directeur. Westerhof is op dit moment nog bedrijfsleider. Bij het bedrijf in Nuis werken 130 mensen.

Overstap naar elektrisch wagenpark

Sinds de overname van het bedrijf van haar ouders in 1996 is Dalstra eigenaar/directeur. Destijds heette het bedrijf Dalstra Ziekenvervoer. Het beschikte over twee ambulances en zeven taxi’s. Nu bestaat het wagenpark uit honderd voertuigen. In de nieuwe toekomstvisie stapt het familiebedrijf geleidelijk over op een volledig elektrisch wagenpark.

De schoolbussen van Taxi Nuis (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Zorgvervoer

Taxi Nuis verzorgt gewone taxiritten en het vervoer van leerlingen uit het Westerkwartier naar scholen voor speciaal onderwijs in onder meer Stad, Roden en Drachten. Ook verzorgt het bedrijf zorgvervoer naar ziekenhuizen en het vervoer van mensen met een beperking.

Oud-directeur Bauwina Dalstra blijft betrokken bij het bedrijf als adviseur en vraagbaak voor het personeel en als specialist leerlingenvervoer.



Lees ook:

- Ook leerlingenvervoer ligt weer stil: 'Verdrietig voor de kinderen'