Restaurant Schierzicht bouwt hotel in haven van Lauwersoog

Wakker worden, de gordijnen open doen, kunnen uitkijken over de haven van Lauwersoog en bij helder weer Schiermonnikoog kunnen zien liggen. Het kan binnenkort, want vader en zoon Gerdes van restaurant Schierzicht gaan een hotel bouwen, pal aan de kade.

‘Eigenlijk lag het plan al heel lang op de plank’, zegt zoon Anne Theo Gerdes, vanachter een kop koffie in restaurant Schierzicht in de haven. ‘En toen we tijdens de eerste lockdown zes weken dicht waren hadden we ineens tijd genoeg om het plan voor een hotel verder uit te werken. Het is een langgekoesterde wens die uitkomt.'

Stilzitten is niets voor ons Anne Theo Gerdes - aspirant hoteleigenaar

'Niet dat vader en zoon Gerdes te klagen hebben in deze tijd van corona. Tijdens ons gesprek wordt er druk gewerkt in de keuken: er is een constante stroom van klanten die kibbeling of andere snacks komen halen. ‘Maar we willen ons blijven ontwikkelen’, zegt Anne Theo Gerdes. ‘Stilzitten is niets voor ons.’

Restaurant Schierzicht (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Het hotel, dat uit drie verdiepingen moet gaan bestaan, wordt aan restaurant Schierzicht vast gebouwd. 'Er komen in eerste instantie negen kamers', zegt Gerdes. 'En als het goed loopt voorziet het plan in een uitbreiding met drie kamers.'

Geen concurrentie van Werelderfgoedcentrum

'We mikken op dagjesmensen, wadlopers, toeristen op doorreis en mensen die in de haven aan het werk zijn. Bijvoorbeeld voor het onderhoud aan schepen of mensen die werken aan de windparken op zee. Iedereen die we over ons hotel vertellen is enthousiast.’

Impressie van een kamer in het nieuwe hotel (Foto: restaurant Schierzicht)

Volgens Theo Gerdes zijn hij en zijn vader de enige in de haven die volgens het bestemmingsplan een voorziening als een hotel mogen bouwen. Tot enkele jaren geleden zouden ze concurrentie hebben kunnen krijgen van het Werelderfgoedcentrum dat op steenworp afstand van Schierzicht wordt gebouwd. ‘Maar dat hotel is uit de plannen geschrapt’, zegt Gerdes. ‘En dus zijn wij in het gat gesprongen. Mooi toch?'

Inmiddels zijn bijna alle vergunning binnen en kan over drie weken de eerste schep de grond in. Vader en zoon Gerdes hopen in september de eerste gasten te kunnen ontvangen in hun hotel.



