Buijs hoopvol over rentree Robben: 'Hij traint af en toe weer met de groep mee'

Robben kwam dit seizoen slechts tot twee wedstrijden bij de Trots van het Noorden en staat inmiddels al vanaf oktober langs de kant.

'De kwaliteit spat er nog vanaf'

Inmiddels gaat het de goede kant op en heeft de aanvoerder van FC Groningen de volgende stap in zijn herstel gezet. ‘Hij volgt nog voornamelijk een individueel programma, maar doet af en toe mee aan een aantal onderdelen van de groep’, vertelt Buijs. ‘Het is zeker positief.’

‘Buiten zijn enorme gedrevenheid laat hij zien waarom hij op het hoogste niveau heeft gespeeld, want hij beschikt nog steeds over buitengewone kwaliteiten’, vervolgt de oefenmeester. ‘Iedereen ziet in zo’n trainingsvorm al heel snel hoe goed hij nog is. Op dat vlak hoeft niemand daaraan te twijfelen’, geeft Buijs aan. ‘We maken hem nu zo’n negen maanden mee op de club, maar het spat er nog enorm vanaf.’

Nog geen duidelijkheid over eerste wedstrijd

Wanneer Robben weer wedstrijden kan spelen, durft Buijs nog niet te zeggen. De club is erg voorzichtig met de Bedumer.

‘Ik hoop over een paar weken uiteraard', is Buijs optimistisch. ‘Het traject waar hij nu in zit, heeft nog een paar weken nodig. Ik hoop vooral dat we het nog mee gaan maken en dat het gaat lukken. Maar we moeten niet te snel gaan, waardoor het misschien fout kan gaan. Hoe gretig we ook zijn, met hemzelf voorop. We moeten wel vasthouden aan wat het beste is.’

Fantastisch voor spelers én trainer

‘Het mooiste voor hem, is dat hij weer lekker op het veld staat en weer lekker in de groep komt’, vervolgt Buijs. 'Je ziet ook dat het afstraalt op de groep. Het is natuurlijk niet alleen voor ons als staf, maar voor de spelers helemaal fantastisch om met zo’n speler in een partij te zitten of tegenover hem te staan. Je ziet het in de ogen van de spelers.’

Zelf kan Buijs ook nog erg genieten als hij Robben op de training aan het werk ziet. ‘Bij hem is het vooral heel mooi, hij is 37 en komt terug vanuit dat hij gestopt is. Als je dan af toe ziet wat voor kwaliteit hij heeft, dan kan je echt zien dat hij op het allerhoogste niveau heeft gespeeld.’