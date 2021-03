Slachtoffer geweldsincident in stadswijk Vinkhuizen overleden

De vrouw (46) die maandag gewond raakte bij een geweldsincident in een woning in de Briljantstraat in Stad, is donderdag overleden. Dat meldt de politie.

In verband met deze zaak werd een 58-jarige man als verdachte aangehouden. Het is niet bekend wat er maandag in de woning in de wijk Vinkhuizen is gebeurd. Ook is niet duidelijk wat de relatie is tussen de verdachte en het slachtoffer.

Voorarrest verlengd

De man zit in 'volledige beperking'. Dat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het Openbaar Ministerie wil daarom niets over de zaak zeggen, behalve dat het voorarrest van de verdachte met veertien dagen is verlengd.

De politie is bezig uit te zoeken wat er is gebeurd. Er is onderzoek gedaan in de woning van het slachtoffer en in de woning van de verdachte. Verder worden getuigen gehoord.

