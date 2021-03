Interlandbreak komt als geroepen voor FC Groningen

Als de equipe van Buijs het zaterdag opneemt tegen RKC Waalwijk zijn Jørgen Strand Larsen, Ramon Pascal Lundqvist en Arjen Robben er sowieso niet bij. Azor Matusiwa en Gabriel Gudmundsson zijn op de weg terug en Mike te Wierik is weer volledig inzetbaar.

'Goede kant op'

Matusiwa en Gudmundsson hebben inmiddels de groepstraining hervat en reizen zaterdag wellicht met de groep mee naar Waalwijk. ‘Azor is weer grote delen aan het meetrainen’, geeft Buijs aan. ‘Misschien zit hij weer bij de wedstrijdselectie, maar hij gaat niet starten. Het kan ook zo zijn dat het nog te vroeg komt.' Matusiwa speelde op 23 januari voor het laatst een wedstrijd en staat sindsdien aan de kant met een enkelblessure.

Het gaat dus ook de goede kant op met Gabriel Gudmundsson. De vleugelverdediger raakte in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord geblesseerd en staat inmiddels ook al enkele weken buitenspel. ‘Gabriel heeft ook weer wat meegetraind’, zegt Buijs. Na de training gaan we de knoop doorhakken wat hem betreft. We moeten nu nog bepalen hoeveel minuten hij mee kan doen zaterdag.’

'Kwaliteit op training neemt weer toe'

Lundqvist en Strand Larsen trainen nog individueel. Het is nog niet duidelijk hoe lang beide spelers afwezig zijn. Robben heeft inmiddels de groepstraining voorzichtig weer hervat en is wellicht over enkele weken weer inzetbaar.

‘Het is zeker prettig als de groep weer wat groter wordt’, vertelt Buijs. ‘Ik heb ook op de training kunnen zien dat de kwaliteit weer toeneemt omdat er een paar kwaliteitsspelers bijkomen. Andere spelers kunnen zich daaraan optrekken en mee meten. Dat is alleen maar positief.’

Batterij opladen is 'wel even lekker'

Na de wedstrijd van zaterdag is er volgend weekend geen eredivisievoetbal vanwege interlands. Dat komt Buijs op dit moment niet verkeerd uit. ‘Dat is zeker wel even lekker’, zegt Buijs.

‘We hebben met een grote groep te maken gehad die er de afgelopen weken niet bij zijn geweest. Als je dan een week extra hebt om die jongens op te trainen is dat prettig. En voor jongens die de laatste periode heel veel gespeeld hebben is het wel even lekker om de batterij weer op te laden.’

FC Groningen komt zaterdagavond om 21:00 uur in actie tegen RKC Waalwijk.

Lees ook:

- Buijs hoopvol over rentree Robben: 'Hij traint af en toe weer met de groep mee'