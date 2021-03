Uitkoopregeling garnalenvissers Wadden verruimd

Het gaat in feite om een verruiming van de regeling die vorig jaar werd afgesproken. Ook toen was tien miljoen beschikbaar, maar onder garnalenvissers was er nauwelijks belangstelling. De maximale vergoeding per opgekochte vergunning wordt nu verhoogd naar een kleine zeven ton.

Momenteel zijn 89 vergunningen voor het vissen op garnalen in het Wadengebied in omloop. Een van de afspraken is dat minimaal tien vissers bereid zijn hun vergunning in te leveren. Zijn het er minder, dan gaat de uitkoopregeling niet door. Het maximale aantal vergunningen dat wordt opgekocht, is dertig.

Meer belangstelling

Maar voorzitter Sarah Verroen van Hulp in Nood, de belangenvereniging voor garnalenvissers, denkt niet dat dit aantal wordt gehaald: 'Daarvoor is tien miljoen euro te weinig. Maar nu het maximumbedrag per vergunning is verhoogd, denk ik wel dat er meer belangstelling is dan vorig jaar.'

Ook is afgesproken dat 6,5 procent van de visserijgebieden in de Waddenzee voortaan gesloten zijn voor de garnalenvissers. Het doel is een vermindering van de druk van de visserij op de Wadden en daarmee een betere bescherming van de natuur in het gebied.

Tenderregeling

De uitkoopmogelijkheid betreft een zogeheten 'tenderregeling'. Daarbij wordt gekeken naar het motorvermogen van de garnalenkotters. Per kilowatt (kW) kan maximaal 3114 euro worden aangevraagd. In totaal kan een garnalenvisser een maximaal bedrag van 688.194,- euro ontvangen.

Rangschikking

De subsidie wordt toegekend op basis van een rangschikking van de aanvragen. Hierbij is de hoogte van de gevraagde subsidie per aanvraag doorslaggevend. De garnalenvisser die het laagste bedrag per kilowatt aanvraagt, komt het eerste voor subsidie in aanmerking. De aanvrager die de hoogste subsidieaanvraag indient, komt als laatste in aanmerking voor opkoop.

