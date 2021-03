St. Juste in Oranje: 'Iedereen kon zien dat Jerry een goede voetballer zou worden'

En niet alleen bij de vereniging waren ze onafscheidelijk. Ook op het veldje tegenover het huis van de familie St. Juste speelden ze bijna dagelijks samen. 'Wij droomden er toen allemaal van om in het Nederlands Elftal te spelen. Het is één van ons nu gelukt om bij de selectie te zitten. Dat maakt met echt heel trots. Dat is gewoon genieten,' vertelt hij met een foto in de hand van de E1- van SV Marum van een jaar of twintig geleden.

Strijder

Groefsma maakte net als St. Juste de stap naar de jeugd van SC Heerenveen. Het talent van zijn voetbalmaatje kwam daar al vroeg bovendrijven. 'Hij was altijd al een echte strijder met de wil om te winnen en veel doorzettingsvermogen. Iedereen kon zien dat het een goede voetballer zou worden. En dat blijkt ook wel.'

Voor de hele familie St. Juste is dit een enorm hoogtepunt Rob Groefsma - oud-teamgenoot van St. Juste

Via Heerenveen en Feyenoord is St. Juste bij FSV Mainz 05 beland. De club staat één na laatste in de Bundesliga. St. Juste speelde dit seizoen 25 van de 27 wedstrijden.

Het is eigenlijk wel logisch dat hij opgeroepen is voor het Nederlands Elftal. Bondscoach Frank de Boer heeft een waslijst aan afwezige verdedigers. Virgil van Dijk herstelt van een zware knieblessure, Hans Hateboer speelt door een blessure al wekenlang niet bij Atalanta en Stefan de Vrij werd positief getest op corona en moet in quarantaine.

Trots

Sinds de overgang in 2019 naar Mainz heeft Groefsma niet veel contact met zijn voetbalvriend. Het contact met de familie is er nog wel. 'Ik heb zijn broertje Benjamin gebeld en hij is natuurlijk ook hartstikke trots. Voor de hele familie is dit een enorm hoogtepunt.'

Ik ging door het dolle heen Heleen van Wijk - moeder van Jeremiah

Moeder Heleen van Wijk kan haar geluk ook niet op. 'Ik heb hem net gesproken. Hij was nog behoorlijk rustig, maar ik ging door het dolle heen,' vertelt ze vlak nadat De Boer de 24 namen van de selectie heeft bekendgemaakt.

Broers nu beiden international

Broer Yoshua heeft van de selectie gehoord op Aruba. 'Het is fantastisch nieuws.' Hij wil liever niet dat teveel media-aandacht voor zijn broertje van wie hij ook de zaakwaarnemer van is. Hij houdt hem even uit de wind. 'Hij is op de club en laat hem eerst maar laten zien wat hij waard is bij Oranje.' zegt de zaavoetbalinternational en speler van zaalvoetbalclub Leekster Eagles.

Jeremiah St. Juste (met bal) in actie namens 1. FSV Mainz 05 (Foto: Christopher Neundorf)

De kans dat de broers de eersten zijn waarvan één in de zaal international is en één op het veld is vrij groot. 'Ik denk niet dat dat eerder voorgekomen is, maar durf het niet met zekerheid te zeggen.'

Net zoals het nog geen zekerheid is of St. Juste speeltijd krijgt van de bondscoach. Maar in drie interlands zou je haast denken dat er wel een moment komt dat de Marumer zijn mooiste moment tot nu toe gaat beleven.



