Wildlands-fan uit Stad: 'Soms ben ik hier alle dagen van de week'

Stadjer Monique Tolk is minstens drie keer per week in Wildlands te vinden

'Hé, meissie', zegt Monique Tolk tegen één van de ijsberen die in het water speelt. Die begroeting in Nortica, één van de werelddelen van Wildlands, klinkt alsof Tolk de ijsbeer persoonlijk kent. En misschien is dat ook wel zo, want Stadjer Tolk is één van de trouwste bezoekers van Wildlands. Het liefst komt ze er drie keer per week, als het zo uitkomt.

'Het is eigenlijk ontstaan toen ik het programma De Grote Expeditie op SBS6 keek, toen het park gebouwd werd', verklaart Tolk de liefde voor de Emmer dierentuin. 'Ik zag daarin de opzet van het park. Toen dacht ik: hé, dat is apart. Dat je bootje kunt varen en in die safaritruck kan. Ik heb gelijk een abonnement genomen, terwijl ik het park nog niet eens gezien had. Vanaf de eerste dag dat ik hier kwam was het verslavend. Geweldig!'

IJsberenliefde

Ze komt het liefst drie keer per week in Wildlands. 'Meestal probeer ik op woensdag sowieso te gaan, dan is het mijn vrije dag', legt Tolk uit. 'En in het weekend soms ook op zaterdag of zondag. Maar soms ook alle dagen. Ik heb vaak niet eens de tijd om alles te zien. Dan vliegt de dag voorbij. Dan ben ik hier om tien uur 's ochtends tot sluitingstijd, vijf uur 's middags.'

Het is echt een verslaving geworden Monique Tolk

Voor Tolk bieden de wekelijkse uitjes naar de dierentuin ontspanning. Ze ontwikkelde in de loop der jaren een voorliefde voor de ijsberen. 'Het waren niet echt mijn lievelingsdieren, maar meteen toen ik hier kwam zag ik hoe hecht die groep is. Hoe die dames in het water spelen met elkaar, zo leuk. Het is echt een verslaving geworden. Je ziet de dieren hier zoals je ze moet zien.'

Pijn

Dat de groep ijsberen tijdelijk weg moest vanwege de verbouwing - de doorsteek van Nortica naar Serenga - was voor Tolk ook wel even slikken. 'Dat ging echt met een lach en een traan. Het was zo mooi om te zien toen ze terugkwamen.'

Dat het na 2017 slechter ging met de dierentuin en Wildlands ook meermaals negatief in de media kwam, deed Tolk pijn. 'Dat was vreselijk. Echt vreselijk.'

'We zijn als bezoekers - ik praat namens meerdere vaste bezoekers - ook blij dat Wildlands meerdere dingen heeft opgezet. Zoals de webshop en het adoptieprogramma. Echt zo leuk, je krijgt wat van het park, maar je steunt ze tegelijk ook. We hebben als vaste bezoekers bijvoorbeeld ook donaties gedaan.'

Dierenwelzijn

Dat de gevolgen van het coronavirus ook Wildlands in haar greep houden, gaat Tolk aan het hart, erkent ze. 'Tuurlijk maak je je altijd wel zorgen', zegt de Stadjer over de huidige situatie. 'Het ging juist weer zo goed begin 2020. De bezoekersaantallen liepen op en het park is in al die jaren ook veel mooier geworden.'

Je ziet hier dat de dieren happy zijn Monique Tolk

Ook zij vindt de ingezette koers, meer gericht op de dierentuin en dierenbeleving, een goede. 'Je ziet hier dat de dieren happy zijn. Ze leven hier in hun natuurlijke habitat en vertonen geen stereotype gedrag. Je ziet echt dat het dierenwelzijn hier op de eerste plek staat. Dat vind ik geweldig.'

Ka Yan

Wat Tolk ook geweldig vindt, is het pasgeboren olifantje Ka Yan. 'Echt mooi om hier even te zijn en de kleine te zien. Eigenlijk had je een park vol bezoekers moeten hebben. Ik ben blij dat ik hem nu even kan zien', zegt ze stralend. 'Straks als het park weer open is, ga ik zeker heel vaak naar hem toe. En ik weet zeker dat hij van andere bezoekers ook heel veel aandacht krijgt.'



