Groninger PvdA’ers: fusie met GroenLinks is niet de oplossing

Dat zeggen gewestelijk voorzitter Bert Dieters, gedeputeerde Tjeerd van Dekken en oud-wethouder Jan-Willem van de Kolk (Bedum en Stadskanaal).

Zij reageren op partijprominenten als oud-minister Jet Bussemaker en voormalig partijleider Job Cohen. Bussemaker pleit in het Algemeen Dagblad voor een fusie op links tussen in elk geval de PvdA en GroenLinks, terwijl Cohen aan Nieuwsuur laat weten dat de partijen zich moeten opheffen, om onder één nieuwe partijnaam te beginnen.

'Uitgaan van eigen kracht'

Tjeerd van Dekken, gedeputeerde namens de PvdA, ziet dat niet zitten. ‘De PvdA is een echte volkspartij, wij moeten uitgaan van eigen kracht’, stelt hij. ‘We moeten geen structuurdiscussie voeren, daar is het de tijd niet voor.'

De PvdA moet zich weer richten op het helpen van mensen die in onzekerheid leven Tjeerd van Dekken - gedeputeerde

'Gezien de tijdsgeest, de impact van de coronacrisis, is onze opdracht een hele andere. De PvdA moet zich weer richten op het helpen van de mensen die nu hun baan verliezen en in onzekerheid leven. Dan is het vervolgens aan de kiezer of ze dat wil belonen.’

Brede volkspartij

Ook gewestelijk voorzitter Bert Dieters twijfelt over de nut en noodzaak van een fusie. ‘Ik denk nog na over deze vraag. Natuurlijk ben ik bezorgd over links. Maar ik vind dat wij moeten kijken hoe we de sociaal-democratie weer uit dat dal kunnen krijgen. We waren én zijn een brede volkspartij.’

We moeten weer bezig voor de mensen Bert Dieters - gewestelijk voorzitter

Dieters kent de mechanismen die plaatsvinden wanneer er onrust is rond de PvdA. ‘Ik zei al gekscherend dat we de komende veertien dagen vast gaan evalueren in de partij. Zo houden we elkaar lekker bezig. Maar we moeten weer bezig voor de mensen, dáár gaat het om.’

Nieuwe wijze van politiek

Jan-Willem van de Kolk vindt ook dat een fusie tussen de PvdA en GroenLinks geen doel op zich moet zijn. ‘Ik vind wél dat het goed is dat de vraag gesteld wordt’, zegt hij. ‘Maar een fusie als doel op zich vind ik een stap te ver gaan. Ik vind dat we als partijen op links de komende jaren echt inhoudelijk moeten gaan samenwerken, ook met de SP erbij. Links moet zichzelf de komende jaren opnieuw gaan uitvinden.’

De oude zuilen zijn helemaal afgebrokkeld Willem van de Kolk - oud-wethouder

De oud-wethouder van Bedum en Stadskanaal denkt te weten waarom links tijdens de verkiezingen niet aan bod kwam en de PvdA, GroenLinks en de SP samen niet verder komen dan 26 zetels. ‘De belangrijkste reden is de coronacrisis. Het huidige gezag krijgt het vertrouwen. D66 heeft indruk gemaakt in de campagne met de focus op nieuw leiderschap. Daarnaast hebben veel kiezers met een stem op Rutte gekozen voor stabiliteit.’

De PvdA moet volgens Van de Kolk een pas op de plaats maken. ‘Negen zetels is te weinig om te gaan meeregeren. Dit zetelaantal geeft een opgave aan. De oude zuilen zijn helemaal afgebrokkeld, wat resulteert in een kleiner CDA en de PvdA. We moeten bezig met een nieuwe wijze van politiek bedrijven om de PvdA weer relevant te maken.’



