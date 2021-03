Lauwersoog schiet vogels te hulp met nieuwe broedplek

In de laatste tien jaar zijn veel kwelders langs de waddenkust verdwenen en dat betekent automatisch dat het aantal broedvogels in het Waddengebied vermindert. Een nieuw broedponton bij de haven van Lauwersoog moet vogels een bescheiden broedalternatief bieden.

Met ingang van volgende maand krijgt een oude Amsterdamse praam in de haven een tweede leven als broedponton, die vooral broedende visdiefjes, Noordse sternen en scholeksters naar Lauwersoog moet lokken. In de schuit wordt een bodem van grind en schelpen gelegd, zodat de vogels er in kunnen nestelen. Vijf houten loksterns moeten andere broedvogels in de broedmood brengen.

Natuur laten zien

Toen havendirecteur Post onlangs met een rondje natuurkenners door de haven van Lauwersoog liep om duurzame ideeën op te doen, was het broedponton één van de ideeën die opborrelde. 'Bezoekers zien hier de restaurants en de kotters, maar we willen ze ook de natuur ook laten zien. Zo'n broedponton zorgt daarvoor en je lost er ook deels een probleem mee op', zegt Post, refererend aan het slinkende aantal broedplaatsen voor vogels.

In het Gelderse Elburg wisten Post en consorten een Amsterdamse praam op de kop te tikken, die inmiddels in een havenloods in Lauwersoog wordt omgebouwd tot broedponton. 'Die schuit is 27 meter lang en vijf meter breed en er kunnen 25 tot vijftig vogelpaartjes op broeden', weet hij. 'Daar rekenen we niet direct op, hoor. Maar in de nabije omgeving is in ieder geval genoeg vis voor de jonkies, daar kan het niet aan liggen', lacht Post.

Diner voor twee

Het idee voor een broedponton is overigens niet nieuw in onze provincie. Sterker nog, toen Post nog directeur van Groningen Seaports was, droeg zijn organisatie er negen jaar geleden aan bij dat er in de Eemshaven ook een broedponton kwam. Dat werd een daverend succes, weet de havendirecteur nog goed. 'Het groeide uiteindelijk zelfs uit tot compleet broedeiland.'

Of het broedponton in Lauwersoog net zo'n groeispurt gaat maken, laat hij nog even in het midden. 'We gaan dit eerst drie jaar proberen en daarna zien we wel weer', zegt hij. 'Maar', voegt Post eraan toe, 'we zoeken nog wel een leuke naam voor het broedponton. Ik kan alvast verklappen dat de winnende inzending een chique diner voor twee krijgt aangeboden op de Engelsmanplaat. En dat is wél uniek!'

