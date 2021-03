Warming-up: RKC Waalwijk - FC Groningen

Het is inmiddels bijna een maand geleden dat FC Groningen een competitiewedstrijd in de eredivisie wist te winnen. Op 28 februari won de ploeg van Danny Buijs met 1-0 tegen Fortuna Sittard. Toch is het best verklaarbaar dat de twee wedstrijden die daarop volgden tegen Ajax (3-1) en FC Emmen (1-1) niet werden gewonnen.

Tegen de Drenten miste FC Groningen door blessures zes potentiele basisspelers en dat bleken net even één of twee te veel. Vanavond keert in ieder geval Mike te Wierik terug in de basisopstelling en ook de rentree van Gabriel Gudmundsson en Azor Matusiwa is aanstaande.

De vorm: FC Groningen

Nog altijd staat FC Groningen op een keurige zesde plaats in de eredivisie. Een plek die aan het eind van de competitie recht geeft op deelname aan de play-offs. Het gat met FC Utrecht is zes punten, maar de Domstedelingen hebben wel een wedstrijd minder gespeeld. Daarom is een overwinning tegen RKC geen overbodige luxe voor FC Groningen.

Dat moet wel gebeuren zonder Jørgen Strand Larsen, Arjen Robben, Ramon Pascal Lundqvist en Azor Matusiwa. Alhoewel Matusiwa waarschijnlijk wel weer bij de selectie zit, zal hij - als hij speelminuten krijgt - niet lang in actie kunnen komen. Na dit weekend is FC Groningen een week vrij vanwege interlands. Dat komt Buijs goed uit, want het geeft spelers met pijntjes extra tijd om weer terug te keren. Buijs hoopt daarna weer over een grotere groep te beschikken.

De vorm: RKC Waalwijk

Het team van Fred Grim staat momenteel op de veertiende plek in de eredivisie. RKC verloor de laatste twee wedstrijden en ziet de concurrentie onderin toenemen doordat vooral Willem II de laatste weken punten pakt. Het gat met de play-off plaatsen onderin bedraagt nog slechts twee punten.

Het is RKC er ook alles aan gelegen om tegen FC Groningen de punten in eigen huis te houden. Het is daarom goed nieuws dat Grim vanavond kan beschikken over Richard van der Venne. De middenvelder scoorde dit seizoen vier doelpunten en gaf één assist.

Waar moeten we op letten?

De Japanse verdediger Ko Itakura is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van FC Groningen. Hij speelde tot nu toe alle wedstrijden en was één keer trefzeker in de uitwedstrijd tegen Willem II. Itakura is een rots in de branding achterin en speelt eigenlijk al het hele seizoen uitmuntend. Met zijn goede intercepties, kopkracht en rust heerst hij in de Groningse defensie.

Historie

FC Groningen speelde 21 keer een eredivisiewedstrijd in Waalwijk. Acht keer won RKC, negen keer werd het gelijk en slechts vier keer sleepte de Trots van het Noorden een overwinning uit het vuur. Dat gebeurde voor het laatst in 2006 toen er met 2-0 werd gewonnen dankzij doelpunten van Koen van de Laak en Erik Nevland.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zaterdagavond live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. RKC Waalwijk - FC Groningen begint om 21.00 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 20.30 uur.

Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Azing Griever is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live-verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben, Jørgen Strand Larsen en Ramon Pascal Lundqvist zijn vanwege blessures sowieso niet van de partij. Azor Matusiwa en Gabriel Gudmundsson keren waarschijnlijk terug bij de selectie.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Van Hintum, Itakura, Te Wierik, Dankerlui, Daniël van Kaam, El Messaoudi, Joosten, Suslov, El Hankouri en Da Cruz.

