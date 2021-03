Brand verwoest levenswerk: 'Het is een ramp, maar wat doe je eraan?'

Samen met hun kinderen en kleinkinderen nemen Jan en Tineke zaterdagmiddag een kijkje bij de resten van hun oude woning. Slechts een paar muren staan nog overeind. 'De kinderen willen zien hoe het met opa en oma gaat en natuurlijk ook hoe het met het huis is. De kinderen zijn hier opgegroeid en mijn zoon heeft zelfs nog meegebouwd aan het voorgedeelte', zegt Jan.

De familie kan een dag later nog niet geloven wat er is gebeurd. 'Het ging allemaal zo snel', zegt Jan. 'Ik was mijn kleinkinderen aan het ophalen van school en toen werd ik gebeld dat de schuur van de buren in brand stond. Ik geloofde het niet, want ik kwam daar net vandaan, maar toen ik terugkwam was bijna het huis weg.'

'Er brak wat in mij'

Alles wat daarna gebeurde vloog aan Jan voorbij als een film die versneld werd afgespeeld. 'Er stonden hier wel zes brandweerploegen, volgens mij. Er was water genoeg, maar met die wind viel er niet tegen te blussen. Toen de voorgevel omviel, moest ik echt even weg. Toen brak er wat in mij.'

Het enige dat nog overeind staat is het tuinhuis. Daarnaast ligt een aantal dode vissen. 'We zijn gisteren tot half twaalf bezig geweest om de vissen uit de vijver te halen. De meesten hebben het gelukkig overleefd. We hebben een bassin gemaakt in een container. Het hek ligt er overheen in verband met de reigers. Dat zijn slimme beesten, hoor', zegt Jan.

Een luchtfoto van de schade na de brand (Foto: Van Oost Media)

Knock-out

De buren, de eigenaren van het autobedrijf, kwamen een dag na het voorval ook een kijkje nemen bij hun afgebrande woning en werkloods. De gebeurtenis heeft flink wat sporen nagelaten. 'Het ging allemaal zo snel. Ik was bezig in de schuur en ineens stond die vol met rook. Ik ben nog teruggegaan voor de kat, maar ineens was ik weg. Ik ging knock-out ofzo', zegt de vrouw.

Ze is uiteindelijk samen met haar man naar het ziekenhuis gebracht. Ze mochten vandaag het ziekenhuis alweer verlaten. Ze maken het naar omstandigheden goed. 'Ik moet maandag wel even terug, want mijn waarden zijn nog niet helemaal oké', aldus de vrouw.

Jan Wolf bij de puinhopen van de brand (Foto: Jeroen Willems)

'Hier komt een nieuwe woning'

Jan en Tineke Wolf hebben de nacht in een Bed and Breakfast in de buurt doorgebracht. Jan was vaak wakker en heeft slecht geslapen. 'Het is een ramp, maar wat doe je er aan? Het zal wel een lang verhaal worden met de verzekering, maar het komt vast goed', zegt Jan.

Het stel hoopt snel een huurhuisje in de buurt te vinden en daarna willen ze weer terug naar deze plek. 'Wat er ook gebeurt: hier komt weer een nieuwe woning te staan. Dat moet gewoon', aldus Jan.

