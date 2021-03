Henrieke schildert Khadija Arib voor Sterren op het Doek: 'Héél blij met het portret'

Beeldend kunstenaar Henrieke de Vries uit Ten Boer is zaterdagavond te zien in tv-programma Sterren op het Doek. Daarin laat ze zien hoe ze Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib heeft geportretteerd. 'Maar hoe dat is gegaan, krijg je niet bij me los', lacht De Vries.

Want of dat tot tevredenheid van Arib zelf is gegaan, ziet iedereen op televisie pas. De Vries weet uiteraard al hoe het is afgelopen, maar mag daarover al bijna drie maanden niets zeggen. Eind december vonden de eerste opnames plaats.

Groot podium

De Vries hoefde naar eigen zeggen niet heel lang na te denken over haar deelname aan Sterren op het Doek. 'Je krijgt een groot podium, je bent op televisie en dat is een hele mooie manier om je werk te kunnen laten zien. Ze komen daarnaast ook nog bij je thuis. Al met al dacht ik: waarom eigenlijk niet?', zegt de kunstenaar, die atelier houdt aan huis in haar woonplaats Ten Boer.

Mijn werk kan soms ook een beetje confronterend zijn Henrieke de Vries - Beeldend kunstenaar

In haar werk probeert De Vries naar eigen zeggen 'het echte leven te laten zien', legt ze uit. Een stilleven zal dan ook niet snel uit haar penseel komen. 'Daardoor kan mijn werk soms ook een beetje confronterend zijn. Ik maak dingen zoals ze zijn.'

Emotie

Dat ze voor Sterren op het Doek Khadija Arib mocht portretteren, was een opdracht die goed bij De Vries past, vindt ze zelf. 'Ik had vooraf een beeld van een vrouw die veel heeft meegemaakt en hard heeft moeten vechten voor dingen om te bereiken wat ze nu heeft bereikt. Ik heb heel erg geprobeerd om de emotie die tijdens de opnamen op me zijn afgekomen vast te leggen in haar gezicht. Inderdaad, dat is moeilijk. Ik probeer dat op gevoel te doen.'

Ik heb geprobeerd om de emotie weer te geven en sta volledig achter het portret Henrieke de Vries - Beeldend kunstenaar

Hoewel De Vries nog niet mag verklappen hoe Arib op het eindresultaat reageerde, is ze zelf heel blij met het portret. 'Ik heb mijn uiterste best gedaan, heb geprobeerd om de emotie weer te geven en sta er volledig achter. Je krijgt bij mij niets los over hoe Arib erop reageerde', zegt ze lachend.

Naast De Vries, portretteerden ook twee andere vrouwelijke kunstenaars Arib. Aan het slot van het televisieprogramma maakt Arib bekend welk portret ze meeneemt naar huis. De andere twee worden geveild voor een goed doel.

Vrijheid

Het zou zomaar kunnen dat De Vries zichzelf na afloop van Sterren op het Doek ineens landelijk op de kaart heeft gezet. Toch ambieert ze niet per se om fulltime als kunstenaar aan de slag te gaan. 'Ik werk met veel plezier voor Waterbedrijf Groningen en juist de combinatie van drie dagen werken en twee dagen schilderen geeft me vrijheid om te schilderen wat ik wil. Ik ga daardoor niet van opdracht naar opdracht en dat werkt voor mij goed, als ik in mijn werk bezig ben om emoties uit te drukken.'

Sterren op het Doek is zaterdag 20 maart op NPO 2 te zien om 20.40 uur.