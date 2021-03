Expeditie 1,5 meter: twintig jaar golven op voetbalveld Oldehove

Het is daarnaast ook Nationale opschoondag. In Grijpskerk is buurtvereniging De Enkhoek druk bezig met het opruimen van zwerfafval.

Ook in Expeditie 1,5 meter

- Ode aan Eise Eisinga in Visvliet: het planetenpad is geopend

- 'Eieren bruin & wit, hier bij Smit'

- Vrouw veegt de stoep in Niezijl

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel anderhalf meter afstand bewaren.

Het is Nationale opschoondag! Ook in Grijpskerk doen ze mee. Buurtvereniging De Enkhoek draagt een steentje bij. 💪🏻😄 Doen jullie mee? Posted by RTV Noord - Expeditie Grunnen on Saturday, March 20, 2021

