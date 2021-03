Lycurgus lijdt zeer gevoelige nederlaag na thriller

Voor de volleyballers van Amysoft Lycurgus is de finale om de landstitel heel ver weg. De ploeg van coach Arjan Taaij verloor een uiterst belangrijk duel in de kampioenspoule. Het werd 3-2 bij concurrent Active Living Orion in Doetinchem.

Lycurgus begon opnieuw met diagonaal Geoffrey van Gent in de basis in plaats van Jerome Cross. De Groningers, die de laatste twee duels tegen Orion na vijf sets wonnen, konden in het eerste bedrijf niet overtuigen (25-22). De tweede set, met Cross in het veld, ging met dezelfde cijfers naar de thuisploeg (25-22).

Spannende vijfde set

Erik van der Schaaf kwam er vervolgens in voor Thomas Douglas-Powell en de derde set werd met groot verschil gewonnen door Lycurgus (15-25). In de vierde set stonden de Groningers lange tijd achter, maar de ‘big points’ waren uiteindelijk voor de ploeg van coach Arjan Taaij (23-25), waardoor er opnieuw een vijfde en beslissende set gespeeld moest worden.

De laatste set was erg spannend. Lycurgus had lang het voortouw, maar op het einde besliste Adam White de wedstrijd met twee aces op rij nipt in het voordeel van de thuisploeg (15-13).

Stand

Lycurgus staat derde in de kampioenspoule met vijf punten uit vier duels. Orion staat tweede met zeven punten. De nummers één en twee strijden aan het einde in een best-of-five finale serie om de landstitel. Koploper Draisma Dynamo is de grote favoriet.

Twee keer thuis

Lycurgus speelt volgende week nog twee thuiswedstrijden, tegen Sliedrecht Sport en Draisma Dynamo.

