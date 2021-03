FC Groningen komt defensieve blunders in Waalwijk niet te boven

Oosting profiteerde in het eerste kwartier twee keer van grote fouten in de Groninger defensie, die normaal gesproken zo betrouwbaar is. In de 5e minuut was het Itakura die een pass helemaal verkeerd inschatte, zomaar in de voeten van de spits van RKC schoof die geen moeite had om Padt te passeren. De gasten hadden hiervan weinig geleerd want tien minuten later ging Bart van Hintum op identieke manier in de fout.

Fout Van Hintum

De aanvoerder van de ploeg wou Itakura aanspelen, maar zijn pass was veel te kort. Oosting zette de turbo aan en schoof de bal wederom in het Groninger doel. Hierna was het even gedaan met het open huis achterin. Langzaam maar zeker richtten de bezoekers zich enigszins op. Het tempo in het duel bleef moordend waardoor de neutrale toeschouwer op de wenken bediend werd.

Aansluitingstreffer

In de 33e minuut scoorde El Messaoudi op schitterende wijze de aansluitingstreffer. Een voorzet op maat van de goed spelende El Hankouri werd door de Marokkaan in de kruising gejaagd. Het was alweer zijn achtste treffer van het seizoen. In de rust greep coach Danny Buijs in. Dammers en Dankerlui kwamen in het veld voor Van Hintum en Van Kaam.

Bijna 2-2

Meteen na de rust kreeg El Messaoudi een goede kans op de gelijkmaker, zijn schot ging echter een paar meter over. FC Groningen probeerde druk er wel verder op te krijgen, maar de Waalwijkers toonden zich een taaie tegenstander. Een kwartier voor tijd schoot Slor tegen de paal nadat RKC-doelman Lamprou een rebound moest prijsgeven op een afstandsschot.

Beslissing

Het duurde enige tijd voordat de Griek weer opgelapt was en door kon. Groningen zette alles op alles om op gelijke hoogte te komen, maar de goal viel aan de overkant. Sow maakte er 3-1 van. FC Groningen blijft zesde in de eredivisie met 43 punten uit 27 duels. Volgend weekend speelt het Nederlands elftal. De groen-witten komen op zaterdag 3 april weer in actie. Dan is in Venlo VVV de tegenstander. Aftrap in Limburg is om 18.45 uur.

