Te Wierik: 'Tegen zulke fouten valt niet te voetballen'

De verdediger gaat nu met een heel slecht gevoel de interlandbreak tegemoet. 'Die fouten horen helaas bij voetbal, het is kloten. Uit de laatste twee wedstrijden tegen Emmen en RKC pakken we één punt. Dat moeten gewoon meer punten zijn, met alle respect na die ploegen toe. Laten we hopen dat het hierbij blijft. De volgende wedstrijd, VVV-uit, moeten we gewoon winnen.'

Fouten afgestraft

Coach Danny Buijs beaamde dat het een dramatische avond was voor zijn ploeg. 'Als je zulke fouten maakt worden deze genadeloos afgestraft. We komen terug tot 2-1 en komen ook goed uit de kleedkamer. Kansen van El Messaoudi en Slor gaan er niet in.' Opvallend was dat de oefenmeester minder aan het coachen was langs de kant als we van hem gewend zijn. 'Ik vind dat het team zelf meer dingen moet oppakken.'

Cadeautjes

Aanvoerder Bart van Hintum ging in de fout bij de tweede treffer van de Waalwijkers. 'Gewoon een slechte bal. Vlak daarvoor ook van Ko. Dat zijn gewoon cadeautjes. Als je zo'n fout maakt baal je. Je geeft hun zo het gevoel dat ze kunnen winnen en dat gebeurt dan ook. Mede door persoonlijke fouten verlies je deze wedstrijd.'

