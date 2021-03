Donar opnieuw onderuit tegen ZZ Leiden

Donar-speler Williams (in het witte shirt) moet in de achtervolging op Leidenaar Worthy de Jong (Foto: Orange Pictures)

De basketballers van Donar zijn er opnieuw niet in geslaagd om koploper ZZ Leiden te verslaan dit seizoen. De Groningers verloren zaterdagavond in de Vijf Meihal met vijf punten verschil (96-91).

Donar verloor op 16 januari tijdens de reguliere competitie al eens flink in Leiden (98-67), toch zag het er vooraf goed uit voor de Groningers. Coach Ivan Rudez kon na de zege van vorige week in Den Bosch (68-81) in Leiden weer beschikken over aanvoerder Thomas Koenis (enkelblessure en coronabesmetting) en Justin Watts (kuitblessure).

Leiden slaat toe in tweede kwart

In het eerste kwart werden er flink wat punten gemaakt over en weer (26-28). In het tweede bedrijf sloeg de thuisploeg een flink gat (55-44). Dat verschil kon Donar in de tweede helft niet meer goedmaken.

Ogungbemi-Jackson

Topscorer aan de kant van Donar was, net als vorige week, Jarred Ogungbemi-Jackson met achttien punten. Davonte Lacy en Juwann James waren elk goed voor zestien punten. Willem Brandwijk pakte tien rebounds. Emmanuel Nzekwesi (22 punten) en Worthy De Jong (19 punten) waren de topscorers aan de kant van Leiden.

Elite A

Donar staat derde in de Elite A-groep met 20 punten uit dertien duels. Landstede Hammers uit Zwolle heeft evenveel punten en een wedstrijd minder gespeeld. ZZ Leiden staat aan kop met 24 punten uit veertien duels.

Live: Hammers en Suns

Komende week speelt Donar twee thuiswedstrijden. Op woensdag komt Landstede Hammers op bezoek in MartiniPlaza. Zaterdag nemen de Groningers het in eigen huis op tegen Den Helder Suns. Beide duels zijn live te volgen bij RTV Noord.