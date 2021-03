Lutje Passion brengt de lijdensweg van Jezus Christus dit jaar online in beeld

Brein achter Lutje Passion is Maikel-Owen van Deest uit Veendam. Sinds 2017 organiseert hij in de Parkstad een eigen variant van het populaire tv-spektakel The Passion, dat jaarlijks wordt uitgezonden door de NPO. De musical vertelt het Bijbelverhaal over de lijdensweg van Jezus Christus, in combinatie met bekende Nederlandstalige liedjes.

'Ik vind het heel belangrijk dat mensen toch nog even na kunnen denken over Pasen. Wat is Pasen nou eigenlijk? Wat houdt Pasen in? Waarom vieren we Pasen? Vijf jaar geleden zijn we met Lutje Passion gestart en je ziet ook dat daar behoefte aan is', zegt Van Deest.

Vorige editie afgelast

Hij is blij dat er dit jaar ondanks alle coronarestricties toch weer een regionale versie van The Passion is te zien. Vorig jaar werd het spektakel afgelast. 'Lutje Passion is in Veendam en wordt ook door mensen uit Veendam gemaakt. Alle beelden zijn ook hier gemaakt. Op die manier breng je het verhaal nog dichter bij de mensen', zegt Van Deest.

Kleiner kruis

Het bekende witte kruis dat door de straten wordt gedragen is dit jaar wat kleiner dan in andere jaren. 'Normaal lopen er zo'n acht mensen met dat kruis, maar dat kon dit jaar niet', gaat Van Deest verder, refererend aan de coronamaatregelen. 'In sommige scenes moet iemand het kruis zelfs alleen dragen, daarom hebben we het wat kleiner gemaakt. Maar dat ziet er ook heel indrukwekkend uit.'

Vrijwilliger Rob Zigter is blij dat hij dit jaar weer mee mag doen. Hij zingt het lied Door de Wind van Stef Bos. Hij is zaterdagochtend vroeg opgestaan voor de opnames in Borgerswold. Diverse malen zingt hij het nummer op verschillende plekken in het park. 'Ik vind het heel mooi, de verbinding die wordt gelegd tussen het Bijbelse verhaal van Goede Vrijdag en Pasen met hele mooie Nederlandstalige nummers die er exact bij passen', zegt Zigter.

'Ik ben er voor jou'

Het thema tijdens de landelijke uitzending is 'Ik ben er voor jou'. Ook bij Lutje Passion wordt hier aandacht aan besteed. 'We laten heel veel beelden zien en we horen ook van mensen dat ze hierdoor niet alleen zijn, ook in deze tijd. Maar we horen dit ook van ondernemers die het natuurlijk heel lastig hebben. Ook die hebben we in de processie van Lutje Passion zitten', zegt Van Deest.

Lutje Passion wordt op donderdag 1 april uitgezonden via verschillende kanalen waaronder YouTube en Facebook. De uitzending begint om 19.00 uur.

