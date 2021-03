Tsiba is het vleugje Groningen bij WK Kunstrijden op de schaats

Voor het eerst doet een kunstrijpaar voor Nederland mee aan het WK Kunstrijden. Michel Tsiba en Daria Danilova komen woensdag voor het eerst in actie in Stockholm. Tsiba is een zoon van een Russische vader en Oekraïense moeder die in Delfzijl woonden toen Michel werd geboren.

Toen hij vijf jaar was, verhuisde het gezin naar Zandvoort. Dat is officieel nog zijn thuisadres, maar Michel Tsiba pendelt door zijn sport met grote regelmaat heen en weer tussen Berlijn en Moskou. 'Ik heb geen idee hoe mijn ouders elkaar ontmoet hebben en waarom ze in het Noorden zijn beland. Ze zijn elkaar tegengekomen nadat ze naar Nederland geëmigreerd zijn,' vertelt hij vanuit een hotelkamer in Stockholm.

In de Zweedse hoofdstad komt het duo woensdag in actie bij de korte kür. Hij wacht op de uitslag van een coronatest. Bij een negatieve uitkomst mag hij zich mengen in de schaatsbubbel van het WK Kunstrijden op de schaats.

Loempiakraam in Groningen

Tsiba herinnert zich de korte tijd in Groningen nog goed. 'Ik heb een jaartje op school gezeten in Delfzijl. Dat was best een leuke tijd. Ik kom af en toe nog wel in het Noorden. Er woont familie in Assen en in de stad Groningen staat mijn favoriete loempiakraam. De exacte plek weet ik niet meer. Er zat ook een snackbar naast. Ik hou ook van het platteland. De taal die er gesproken wordt, vind ik mooi', zegt hij als hij als hij diep in z'n geheugen graaft.

Ook de prestaties van FC Groningen volgt hij op afstand. 'Als je zoals ik in Zandvoort bent opgegroeid, is Ajax de club in Nederland. Maar Groningen hou ik wel in de gaten. Ik vond het bijvoorbeeld geweldig dat Arjen Robben terugkeerde bij de club.'

Grote mond

Bij de naam Boyito Mulder gaat hem ook een lichtje branden. De inmiddels gestopte Mulder uit Groningen was jarenlang de beste kunstrijder van Nederland. Hij behaalde solo een groot aantal nationale titels. Tsiba heeft zich in de afgelopen jaren ook tot twee keer toe als Nederlands kampioen laten kronen. 'Boyito is wel van een ander tijdperk. Hij was senior toen ik net begon. Ik heb af en toe samen met hem getraind in Zoetermeer. Ik had wel eens een grote mond en dat zette hij mij op m'n plaats', herinnert hij zich.

Try-out in Moskou

Tsiba is naar eigen zeggen groot voor een kunstschaatser. Zijn lengte (1.85 meter) maakt het lastig om beter te worden als solorijder. Het is een van de redenen dat hij om zich heen is gaan kijken om verder te gaan in het paarrijden. In Nederland vond hij geen geschikte partner. 'In Berlijn werd ik gescout voor een try-out in Moskou. Daar werd ik gekoppeld aan Daria. Zij had al een jaar ervaring in het paarrijden en wilde daarin verder gaan. Het is daarna snel gegaan. We hadden nog maar een half jaar samen geschaatst en toen wonnen we onze eerste wedstrijd bij de junioren. Dat was de bevestiging dat we veel potentie hebben als koppel. En het gaat nog steeds goed. Dit is ons derde seizoen. Het was niet gemakkelijk om kwalificatie voor het WK af te dwingen. De ontlading was wel groot toen we ons plaatsten', legt hij uit.

Last minute operatie

Maar eigenlijk hadden Tsiba en Danilova al eerder willen schitteren op het WK-podium. Vorig jaar stonden ze op het punt te vertrekken naar Canada, maar werd het WK afgelast vanwege de coronapandemie. Het betekende tegelijkertijd dat de twee een half jaar lang niet konden trainen. Zijn schaatspartner kon Europa niet meer in komen. Bovendien moest Tsiba geopereerd worden aan een gescheurde meniscus. De ingreep werd, door de coronacrisis, na veel vijven en zessen uitgevoerd. Niet in Nederland, maar in Berlijn, last minute.

Hongerig paar

Aan de vooravond van zijn eerste grote internationale optreden is van spanning en druk geen sprake bij de 23-jarige kunstrijder. Hij komt rustig en relaxt over. 'We zijn voornamelijk heel dankbaar dat we als allereerste koppel voor Nederland in actie mogen komen. We kunnen echt wel mee met het niveau en we willen het maximale laten zien. We zijn een nieuw paar en hongerig. Het merendeel is eind twintig of begin dertig. Er ligt dan ook totaal geen druk bij ons. Ik merk dat we een goede drive hebben en we werken hard. Het streven is een plek bij de lange kür van donderdag. De eerste twintig van de korte kür plaatsen zich daar voor.'

Nederlandse les

Een goed resultaat zet de deur ook verder open richting de Olympische Winterspelen. Het is de volgende stap. Maar niet alleen de prestatie op het WK is daarvoor belangrijk. Danilova moet, als ze voor Nederland uit wil komen op de Spelen, over een Nederlands paspoort beschikken. Tsiba denkt dat dat wel in orde komt. 'Ze houdt van de Nederlandse cultuur en volgt Nederlandse les.'

Tsiba zelf is tweetalig, Nederlands en Russisch, opgevoed. Beide talen leerde hij in Delfzijl.