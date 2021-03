‘Dit is schandalig en heel slecht voor de natuur op Schier’

‘De bevolking is zich hier lam geschrokken van de plannen. Ook natuurorganisaties hebben grote zorgen. Dit kan echt niet’, zegt Thom Verheul van Werkgroep Horizon. Deze groep houdt zich bezig met het in stand houden en verbeteren van de natuur op het eiland en de omringende Noord- en Waddenzee.

Onherstelbare schade

De aanleg van de stroomkabel is nodig om stroom vanaf een windmolenpark in de Noordzee naar de Eemshaven te transporteren. Begin dit jaar werd de route bekendgemaakt. Daaruit bleek dat de kabel onder het eiland door wordt getrokken en daarmee door natuurgebied Balg loopt.

De route van de nieuwe ondergrondse stroomkabel (Foto: RTV Noord)

‘Dit heeft ingrijpende en onherstelbare gevolgen voor Schiermonnikoog als onderdeel van Werelderfgoed De Waddenzee. Die aanvallen op dit kleine stukje ongerepte natuur blijven gewoon doorgaan. Hier moet je van afblijven’, zegt Verheul. De actiegroep heeft in het verleden ook al actie moeten voeren tegen gaswinning en proefboringen. ‘En nu dit weer', foetert hij.

TenneT houdt maandagavond een digitale informatiebijeenkomst voor inwoners. De Werkgroep vraagt zich af of de bijeenkomst niet beter na de coronabeperkingen gehouden kan worden. ‘Mensen op leeftijd kunnen de bijeenkomst niet tot nauwelijks online volgen. Daarnaast is een bijeenkomst van een uur niet voldoende voor de vele vragen die we hebben’, zegt Verheul.

Genoeg tijd voor vragen

TenneT laat weten dat zij ook het liefst een fysieke bijeenkomst houdt, maar dat het vanwege besmettingsgevaar geen optie is. 'We willen de inwoners zo snel mogelijk informeren voordat alle onderzoeken beginnen. Dan is dit de beste methode', zegt woordvoerder Angelique Derks.

‘Mensen krijgen tijdens de bijeenkomst volop de mogelijkheid om vragen te stellen', geeft ze aan. 'Als niet alle vragen beantwoord kunnen worden, dan zal dat achteraf nog kunnen. Er zijn daarnaast genoeg mogelijkheden om bijvoorbeeld telefonisch of per mail met ons in contact te komen', zegt Derks. Ook wil TenneT mensen helpen die het volgen van een online bijeenkomst moeilijk vinden.

