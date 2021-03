Burgemeester Hoogendoorn: 'Wij hebben een ereschuld richting de Molukkers'

De militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) vochten voor Nederland in Indonesië en zouden tijdelijk in Nederland verblijven. De KNIL-Ambonezen was een eigen staat beloofd, maar daar kwam niks van terecht.

'Het is schandalig hoe wij met deze mensen om zijn gegaan. We hebben ze in kampen zoals Westerbork gestopt en amper naar ze omgekeken. Wij hebben een ereschuld in de richting van de Molukkers', zegt Hoogendoorn.

Foxhol

In eerste instantie stond de naam van Hoogendoorn niet onder de brief maar na overleg met burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden is de naam als nog toegevoegd. 'In Foxhol woont ook een Molukse gemeenschap.'

'Ik was twee jaar geleden op de voetbalclub die een grote rol heeft gespeeld in de integratie van de Molukkers in Foxhol. Ik doe dat ook voor die mensen. Ik vind dat we royaal moeten erkennen wat we de Molukkers in Nederland hebben aangedaan.'

Molukkers speelden de aankomst van hun overgrootouders in Delfzijl na (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Tentoonstelling

Hoogendoorn leest op dit moment het boek 'Revolusi' van de Belgische schrijver David van Reybrouck dat gaat over de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. 'Ik weet hoe belangrijk dit is voor de Molukkers in Nederland. Er is op dit moment een rondtrekkende tentoonstelling over deze thematiek in Nederland. Ik wil die expositie ook naar onze gemeente halen, maar voor dat ik dat doe wil ik dit idee eerst bespreken met de Molukse gemeenschap hier', zegt Hoogendoorn.

