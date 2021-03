Expeditie 1,5 meter: de kleurrijke vensterbank in Stadskanaal

Richard Boon in zijn woning in Stadskanaal (Foto: Petra Mulder/RTV Noord)

De 15-jarige Rutger Vink uit Leens wordt in het Gronings opgevoed en wil bij de start van de Grunneger Week zijn drie schierste Grunneger woorden vertellen.

Ook in Expeditie 1,5 meter

- Boodschapje doen in Leens

- Tank in Stadskanaal

- Stichting VoorDoor in Wildervank

- Jongen wil gitaar bouwen van stempotloden

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Heb je deze kleurrijke vensterbank in Stadskanaal weleens gezien? 🟥🟨 Dat is een creatie van Richard Boon. Hij vindt een kaal huis maar niks en verzamelt van alles! Posted by RTV Noord - Expeditie Grunnen on Sunday, March 21, 2021

