Handbalvrouwen moeten knokken voor zege op Slovenië

De Nederlandse handbalvrouwen hebben ook de tweede oefenwedstrijd tegen Slovenië gewonnen. In de Maaspoort in Den Bosch werd het 20-28. Lois Abbingh kwam in tegenstelling tot de eerste ontmoeting wel in actie.

De Groningse speelde de meeste minuten in de eerste helft. Daarin scoorde ze één keer via een afstandsschot. Na rust bleef ze lange tijd op de bank. Tien minuten voor het eindsignaal kwam ze weer binnen de lijnen. Ze werd in die fase vooral aanvallend ingezet.

Lange tijd op achterstand

Nederland stond lange tijd achter in het duel. Het duurde bijna tot halverwege de tweede helft dat de stand weer gelijk werd getrokken, 22-22. Vervolgens maakte de regerend wereldkampioen het verschil. Met name Inger Smits was in die fase goed op dreef met vier goals op rij.

Aanloop naar Tokio

Vrijdag wonnen de handbalvrouwen met een verschil van acht punten. De selectie kwam voor het eerst bij elkaar na het teleurstellend verlopen Europees Kampioenschap.

Halverwege april is de volgende trainingsstage in aanloop naar de Olympische Spelen. Bondscoach Mayonnade heeft een voorlopige selectie van 36 speelsters. Slechts veertien daarvan gaan mee naar het Olympisch toernooi in Tokio.