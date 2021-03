Wie wil zijn stempotlood aan gitaarbouwer Viktor geven?

‘Ik ben met deze gitaar een half jaar bezig geweest,’ vertelt Viktor. ‘Ik ben timmerman van beroep en het leek me leuk om dit eens te maken. Ik had daar wel drieduizend potloden voor nodig. Daar is best wel wat geld in gaan zitten.’

Drie weken

Nadat Viktor gestemd had voor de Tweede Kamerverkiezingen en het rode potloodje mocht houden, bedacht hij dat hij wel een gitaar kon maken van rode potloden. ‘Ik vind het belangrijk dat jongeren stemmen, dus op deze manier kan ik er ook nog een statement mee maken,’ aldus Viktor.

Komt er na de bontgekleurde ook een rode potlodengitaar? (Foto: Petra Mulder/RTV Noord)

Wanneer de gitaar af is, weet Viktor nog niet. ‘Dat hangt ervan af of ik drieduizend rode potloden krijg. Ik weet inmiddels hoe ik de gitaar moet maken, dus kan hij wel in drie weken af zijn.’

Lever je stempotloden in bij Viktor

‘Ik hoop dat er genoeg mensen zijn die hun rode potlood naar mij op willen sturen,’ zegt Viktor.

Wil je Viktor helpen met het bouwen van een rode potlodengitaar, stuur dan je stempotlood naar:

Viktor Mei

Jan Huitzingstraat 13

9601 AR Hoogezand